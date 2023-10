Meteo, intenso maltempo: fino a venerdì 20 piogge forti e sciroccata

Sull'Italia sta per arrivare una intensa fase di maltempo autunnale: due perturbazioni atlantiche infatti stanno per raggiungere il Mediterraneo, dando vita ad una fase critica specie nella giornata di venerdì 20.

In particolare, in queste ore la quarta perturbazione del mese sta interesserà il Nord e marginalmente il Centro; a breve distanza segue la numero 5, più intensa della precedente, responsabile di un ulteriore e marcato peggioramento ad iniziare dalle prime ore di venerdì 20 al Nord e che sabato coinvolgerà anche le Isole e le regioni del versante tirrenico, con dei temporali, notevoli quantitativi di pioggia e la possibilità di nubifragi.

I forti venti meridionali, soprattutto di Scirocco, associati alle perturbazioni in arrivo, faranno innalzare temporaneamente le temperature al Centro-Sud, dove si potranno di nuovo raggiungere e superare i 30 gradi entro venerdì; questo caldo anomalo si interromperà bruscamente però nel fine settimana.

Intensa fase di maltempo al via. Le previsioni meteo per giovedì 19

Tempo in prevalenza soleggiato al Sud e in Sicilia; schiarite a tratti anche ampie su Lazio, Abruzzo e Molise. Più nuvoloso altrove, con cielo coperto al Nord e in Toscana, dove saranno più probabili le precipitazioni. Rovesci e temporali anche intensi proseguiranno in mattinata e per gran parte della giornata in Liguria, sull’Appennino emiliano, su alta Toscana, rilievi lombardi e Friuli Venezia Giulia. Piogge sperse più intermittenti nel resto del Nord e nel nordovest della Sardegna. In serata piogge più diffuse anche su Veneto, est Lombardia e Alpi occidentali.

Temperature massime in sensibile aumento al Centro-Sud e Isole, con valori tra 25 e 30 gradi, punte anche poco superiori in Sicilia. Venti meridionali in deciso rinforzo, con raffiche di Scirocco di 60-70 km/h. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 20

Giornata critica per le piogge e i temporali intensi che potranno dare luogo a ingenti accumuli in molte aree del Nord, con i fenomeni più forti nella prima parte del giorno al Nord-Ovest, dal pomeriggio soprattutto su Alpi centrali e Nord-Est. Non si esclude il rischio di nubifragi. Temporali anche in Toscana, verso sera in estensione a Umbria e Lazio; piogge più deboli sono previste in Romagna e in Sardegna. Dalla serata precipitazioni in attenuazione al Nord-ovest, escluso il levante Ligure e l’alta Lombardia. Cieli da poco a parzialmente nuvolosi altrove.

Ventoso ovunque per forti venti in prevalenza di Scirocco (di Libeccio in Sardegna), con mari agitati e possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature in rialzo, con valori anomali specie al Sud e Sicilia: sul nord dell’isola si potrebbero raggiungere i 35 °C.