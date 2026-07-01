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Meteo, intenso fronte temporalesco in transito. Fine della calura

Rischio di fenomeni forti con violente grandinate e raffiche di vento. Un generale rinforzo della ventilazione favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dell’afa
Previsione1 Luglio 2026 - ore 12:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione1 Luglio 2026 - ore 12:30 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’intenso fronte temporalesco che nelle ultime ore ha raggiungo il Nord (perturbazione nr. 1 di luglio) nella giornata di giovedì 2 luglio si sposterà sulle regioni centro-meridionali mentre al Nord è atteso un deciso miglioramento salvo residui fenomeni ad inizio giornata in Emilia Romagna. L’irruzione del fronte instabile nel Mediterraneo favorirà la formazione di un vortice ciclonico che si andrà a posizionare sul Tirreno. Venerdì 3 luglio l’area depressionaria si muoverà verso lo Ionio, portando ancora un po’ di instabilità sulle due Isole maggiori e sulle regioni meridionali ma favorendo invece un miglioramento al Centro. Il suo transito sulla nostra Penisola determinerà una pericolosa fase temporalesca. Infatti l’afflusso di aria più temperata da nord e il contrasto termico elevatissimo con quella molto calda e ricca di umidità presente sull’Italia nei bassi strati, determinerà un alto rischio di fenomeni intensi con violente grandinate e forti raffiche di vento.

Assisteremo anche ad un generale rinforzo della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dei tassi di umidità e dell’afa. Le temperature scenderanno su valori più vicini alla norma. Poi nel fine settimana il vortice instabile si allontanerà dall’Italia e il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato con caldo estivo nella norma o solo leggermente sopra. Ad inizio settimana le temperature dovrebbero risalire di qualche grado mentre l’evoluzione successiva resta ancora incerta.

Le previsioni meteo per giovedì 2 luglio 

Al mattino sereno al Nord-Ovest e in Trentino Alto Adige; ampie schiarite resisteranno all’estremo Sud; rovesci e temporali in Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna settentrionale. Nel pomeriggio il fronte temporalesco coinvolgerà gran parte del Centro-Sud, compresa la Sicilia; in Sardegna i fenomeni tenderanno a spostarsi sui settori centro-meridionali. Attenzione i fenomeni saranno localmente forti con locali grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento; sempre soleggiato al Nord-Ovest ma con ampi rasserenamenti anche nel Nord-Est.

Temperature massime in diminuzione, tranne al Nord-Ovest e sulle regioni ioniche, qui con punte ancora prossime ai 35 gradi. Venti da tesi a localmente forti di Maestrale su Sardegna e Sicilia; venti settentrionali in moderato rinforzo su Adriatico, Liguria, Toscana e alto Tirreno. Poco mossi i mari del Sud, mossi o molto mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 3 luglio 

Tempo in gran parte soleggiato al Centro-Nord, a parte un po’ di nuvole sulle aree montuose, sulle regioni centrali adriatiche e brevi temporali pomeridiani sul Lazio centro-meridionale. Tempo più instabile nelle regioni meridionali, in Sicilia e Sardegna con nuvolosità irregolare, accompagnata da locali rovesci o temporali già al mattino, più probabili e diffusi in Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale. In serata residua instabilità sul basso Tirreno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia.

Temperature massime in calo all’estremo Sud, in rialzo al Nord-Est, al Centro, in Campania e in Sardegna; valori per lo più fra 28 e 33 gradi. Venti da deboli a moderati settentrionali su alto Adriatico e al Centro-Sud. Poco mosso il Mar Ligure e l’Adriatico più settentrionale, generalmente mossi gli altri mari.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Luglio ore 13:56

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