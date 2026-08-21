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Meteo, intensa fase instabile al Centro-nord e caldo al Sud: le previsioni

Forti temporali su alcuni settori del Centro-nord a causa del transito di una perturbazione. Rischio di accumuli ingenti con criticità. Le previsioni meteo
Previsione21 Agosto 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione (la numero 4 di agosto) responsabile del peggioramento odierno al Nord, domani (venerdì) sarà seguita, in rapida successione, da un’altra perturbazione atlantica (perturbazione numero 5 di agosto), che porterà numerosi temporali, localmente anche intensi, al Centro-Nord e Sardegna. La fase temporalesca porterà piogge abbondanti, con accumuli anche oltre 100 millimetri, in molte aree del Centro-Nord, mentre il Sud verrà in gran parte risparmiato dall’ondata di maltempo. A causa del peggioramento del tempo e delle correnti relativamente più fresche di origine atlantica, tra oggi e domani al Centro-Nord è atteso anche un sensibile calo termico, con le temperature che, specie nelle regioni settentrionali, scenderanno temporaneamente anche al di sotto della norma; al Sud, sempre parzialmente occupato dall’alta pressione di matrice africana, le temperature invece saliranno e il caldo risulterà in generale intenso. Nel fine settimana la situazione meteo risulterà più stabile, con prevalenza di tempo soleggiato e pochi temporali per lo più confinati sulle zone montuose, mentre le temperature vedranno l’Italia divisa in due: valori nel complesso tipici di fine estate, e quindi vicini alla norma, in gran parte del Centro-Nord; caldo in aumento e in generale intenso, al contrario, al Sud e Isole. Le proiezioni più aggiornate suggeriscono poi che i primi giorni della prossima settimana saranno caratterizzati da giornate soleggiate e molto calde al Centro-Sud e Isole, con punte anche di 40 gradi e oltre; al Nord invece tempo più instabile e temperature vicine alle medie stagionali.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 21 agosto

Venerdì giornata nuvolosa o molto nuvolosa al Centro-Nord e Sardegna, prevalenza di tempo soleggiato invece al Sud: già dal mattino rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, su tutto il Nord, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche e nord della Sardegna. Nel pomeriggio le piogge si estenderanno anche a coste centrali adriatiche, Campania e Gargano. In serata isolati acquazzoni e temporali residui su Venezie, Liguria, Emilia Occidentale, Toscana e Lazio. Temperature massime in deciso calo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna; in leggera crescita invece al Sud. Ventoso per venti meridionali o di Libeccio praticamente su tutti i mari.

Previsioni meteo per sabato 22 agosto

Sabato nuvole e isolati piovaschi all’estremo Nordest; un po’ di nuvolosità innocua anche su Emilia, Basso Lazio, Campania e Sicilia Occidentale, tanto sole altrove. Nel pomeriggio momenti nuvolosi e isolati acquazzoni sulle Alpi Orientali; in generale soleggiato nel resto del Paese, a eccezione di temporanei e innocui annuvolamenti su Friuli, Venezia Giulia, Appennino Settentrionale, rilievi del Centro, Basilicata e interno della Puglia. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Agosto ore 14:35

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