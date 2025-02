Meteo, instabilità in aumento nei prossimi giorni: la tendenza da domenica 23 febbraio

Nei prossimi giorni l’alta pressione non riuscirà a consolidarsi con decisione sul nostro Paese, dove al contrario si profila, per l’inizio della prossima settimana, un nuovo aumento dell’instabilità meteo.

L’aria fredda resterà comunque lontana dall’Italia, e di conseguenza le temperature sono destinate a rimanere in generale nella norma o su valori leggermente al di sopra.

La tendenza meteo da domenica 23 febbraio

Domenica le condizioni meteo saranno ancora per lo più stabili, ma si profila una giornata prevalentemente nuvolosa sull’Italia e qualche piovasco isolato potrebbe coinvolgere la Liguria e le zone interne di Centro-Sud e Sardegna.

La tendenza meteo per i giorni successivi è ancora piuttosto incerta.

Lo scenario che al momento si profila come il più probabile vede un possibile aumento di instabilità e del rischio di piogge a causa di alcune perturbazioni che, transitando sull'Europa centrale verso i settori orientali del continente, riusciranno a lambire l’Italia portando molte nubi e qualche pioggia.

A metà settimana, poi, una perturbazione più organizzata e piovosa sembra destinata a investire l’Italia in modo più diretto, provocando un peggioramento più sensibile e diffuso. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta che avrà bisogno di ulteriori conferme: non perdete i prossimi aggiornamenti per conoscere più dettagli su questa tendenza.