Meteo: insiste l'estate in questo venerdì 13 ottobre, ma l'autunno si fa strada

Ancora tempo praticamente estivo in Italia, con l’alta pressione che fino alla giornata odierna (venerdì 13 ottobre) garantirà prevalenza di tempo soleggiato, assenza di piogge e, soprattutto, caldo anomalo con temperature ben al di sopra della norma. A partire dal fine settimana vedremo però i primi segnali di cambiamento e poi un sensibile calo termico: una debole perturbazione (la n.2 di ottobre) riuscirà infatti a raggiungere l’Italia, portando brevi piogge in parte del Nord e in Toscana, con un aumento delle nuvole anche altrove.

Il sistema perturbato si allontanerà rapidamente dall’Italia nella giornata di domenica 15, ma alle sue spalle arriverà una perturbazione più intensa (la n.3) che, avanzando dal Mediterraneo occidentale, lunedì 16 coinvolgerà principalmente la Sardegna e le regioni centrali portando piogge e temporali. Nella giornata di martedì 17 i suoi effetti dovrebbero risultare più diffusi. Questa tendenza necessita di conferme, consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 13 ottobre

Giornata con cieli parzialmente nuvolosi al Nord, in generale senza precipitazioni ma non si escludono locali deboli piogge sulla Liguria. Si segnala la possibilità di nebbie in Val Padana e nelle valli toscane.

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, con qualche temporaneo annuvolamento solo su Campania e Calabria. Temperature massime senza grandi variazioni e sempre insolitamente elevate per ottobre. Venti in generale deboli.

Le previsioni meteo per sabato 14 ottobre

Nuvoloso al Nord, con cieli a tratti coperti e locali piogge a iniziare da Alpi occidentali e Liguria centrale, più diffuse dal pomeriggio e in serata sul settore alpino e tra Liguria e Toscana. Altrove prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature senza grandi variazioni, in lieve calo al Nord, in lieve ulteriore aumento in Sardegna. Venti meridionali in moderata intensificazione.