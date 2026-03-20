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Meteo, inizio settimana con residua instabilità poi aria fredda? La tendenza

All'inizio della prossima settimana avremo qualche episodio instabile al Sud e parte del centro. Potrebbe profilarsi poi l''arrivo di aria più fredda. La tendenza meteo dal 23 marzo
Tendenza20 Marzo 2026 - ore 11:40 - Redatto da Meteo.it
Tendenza20 Marzo 2026 - ore 11:40 - Redatto da Meteo.it

La tendenza per la prossima settimana resta affetta da ampi margini di incertezza, soprattutto nella seconda parte quando il regime circolatorio a livello continentale potrebbe modificarsi profondamente e assumere un’impronta di stampo tipicamente invernale. Aumentano, infatti, le probabilità per un significativo colpo di coda dell’inverno proprio sul finale del mese e dunque in questo inizio di primavera astronomica: i dati attualmente a nostra disposizione suggeriscono, tra giovedì 26 e sabato 28, un marcato scambio meridiano nel cuore dell’Europa, associato all’irruzione di aria artico-marittima fino all’Italia e al Mediterraneo centrale. Le conseguenze sarebbero, oltre ad un importante abbassamento delle temperature e ad un visto rinforzo della ventilazione, la formazione di un’area ciclonica sui mari attorno alla Penisola e una fase di tempo molto perturbato sul nostro Paese. A fare notizia sarebbe soprattutto il ritorno della neve a quote collinari in molte aree del Centro-Nord e sulla Sardegna. L’evoluzione resta ovviamente molto delicata e complessa, da monitorare con attenzione nei prossimi giorni.

Tendenza meteo: inizio settimana con poca instabilità residua poi possibile irruzione di aria fredda

All’inizio della settimana, invece, una temporanea e timida rimonta anticiclonica dovrebbe assicurare una breve parentesi di stabilità atmosferica, fatta eccezione per le regioni del Sud e marginalmente del Centro dove, la persistenza di una blanda circolazione ciclonica in quota, colma di aria relativamente fredda, potrebbe contribuire a rinnovare alcuni episodi di instabilità.

Lunedì, in particolare, maggiore probabilità di rovesci nel pomeriggio e in prima serata sulle regioni insulari e centro-meridionali: particolarmente su Toscana orientale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molie, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e Sardegna, con il rischio anche di temporali. In Appennino i fenomeni assumeranno carattere nevoso oltre i 1200-1500 metri circa. Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, con addensamenti pomeridiani nel settore alpino e prealpino centro-orientale, lungo l’arco ligure e la dorsale appenninica emiliano-romagnola. Venti in prevalenza deboli, solo localmente moderati, dai quadranti settentrionali, ma con temporanei rinforzi nelle aree temporalesche. Temperature in rialzo nei valori massimi al Nord, più sensibile al Nord-Ovest, in lieve calo al Sud e sulle Isole.

Martedì l’instabilità atmosferica e le precipitazioni associate dovrebbero limitarsi alle ore pomeridiane e alle regioni del Sud, marginalmente ancora alle centrali adriatiche (Abruzzo e Molise), ma in forma meno diffusa e frequente. Per il resto tempo generalmente soleggiato. Venti da moderati a tesi settentrionali al Centro-Sud e sui rispettivi mari, che risulteranno mossi. Temperature massime in lieve rialzo, nella norma o poco al di sopra.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Marzo ore 17:45

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