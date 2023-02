Meteo, inizio marzo con altra neve a quote basse: ecco dove

Nella seconda parte della settimana il mar Mediterraneo resterà sede di una circolazione depressionaria lasciata in eredità dalle due ultime perturbazioni di febbraio (la 8 e la 9), il cui centro tenderà a gravitare tra la Sardegna e il mar Tirreno, per trasferirsi verso la Sicilia e lo Ionio meridionale e attenuarsi definitivamente nel corso del primo weekend di marzo.

Tendenza meteo: inizio marzo molto instabile e con altra neve

L’inizio del mese di marzo dunque, si profila molto variabile, a tratti instabile, con occasione per altre precipitazioni, ancora una volta più probabili sulle regioni centro-meridionali dove, fino a sabato, resterà elevato il rischio di piogge, rovesci sparsi e occasionali temporali, specialmente nella giornata di venerdì. Sono attese ulteriori nevicate sui rilievi appenninici fino 1200-1400 metri circa nella giornata di venerdì.

Giovedì 2 marzo la giornata inizierà con precipitazioni sparse al Nord, nevose intorno a 800-100 metri ma a quote anche inferiori sul basso Piemonte con nevicate più abbondanti sulle Alpi occidentali, dove insisteranno anche nel pomeriggio, mentre le piogge tenderanno a cessare entro sera nelle altre regioni. Tempo molto instabile con rovesci e temporali più probabili su basso Lazio, Sicilia occidentale e est della Sardegna, con fenomeni anche di forte intensità, a causa dell’insistenza del vortice depressionario centrato tra il Lazio e la Sardegna. Qualche debole nevicata sui rilievi abruzzesi e molisani oltre i 1400 metri. Le schiarite più ampie al mattino riguarderanno la Puglia e i settori ionici del Sud.

Giornata ventosa sui mari di Ponente con in particolare per la Tramontana sul Ligure e il Maestrale sul Canale di Sardegna. Venti intensi anche sulle coste laziali. Temperature massime in aumento al Centro-sud.

Da venerdì il tempo tornerà più stabile e in parte soleggiato con ampie zone di sereno al Nord e temperature diurne in aumento più vicine alla norma, mentre l’instabilità insisterà al Sud e sulle Isole dove saranno ancora possibili rovesci di forte intensità. I venti più intensi sono previsti sulla Sardegna e sui mari circostanti che risulteranno anche molto mossi. Domenica il tempo andrà nettamente migliorando anche al Centro-Sud, con le ultime isolate precipitazioni tra Calabria meridionale e Sicilia. Dal punto di vista termico, si andrà incontro ad un rialzo delle temperature, destinate a riportarsi ovunque su valori prossimi alla norma, al più leggermente al di sotto su quelle meridionali.