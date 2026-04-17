Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte

L’evoluzione per i primi giorni della prossima settimana mostra ancora margini di incertezza. La perturbazione in arrivo domenica 19 sulle nostre regioni settentrionali (la n.3 del mese) si sposterà lentamente verso i Balcani, interessando soprattutto il Nord-Est e le regioni adriatiche fino alla Puglia, determinando un’instabilità favorevole allo sviluppo di rovesci e temporali. Anche la giornata di martedì 21 vedrà protagonista l’instabilità, ancora una volta con rovesci e temporali più probabili e diffusi al Nord-Est, in tutte le regioni adriatiche e nelle zone interne del Centro-Sud.

Mercoledì 22 una residua e locale instabilità potrebbe resistere al Sud, giovedì 23 nelle isole maggiori. Nel resto del Paese il miglioramento sarà evidente. Le temperature si porteranno su valori normali per la stagione (o poco al di sotto) tra lunedì 20 e martedì al Nord e successivamente anche al Centro. Da metà settimana il calo termico si sarà propagato a tutta l’Italia.

Ad inizio settimana tempo instabile con rovesci e temporali: la tendenza meteo da lunedì 20 aprile

Lunedì prevalenza di nuvole al Centro-Nord e in Puglia, con alternanza di parziali schiarite al Nord- Ovest, in Toscana e Lazio. Sereno o poco nuvoloso nel resto del Sud e Isole. Rovesci e temporali al mattino su Venezie, interno del Centro, Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio fenomeni più probabili al Nord-Est, regioni centrali Adriatiche e Puglia.

Qualche pioggia o rovescio isolato anche nell’Appennino emiliano, sulle Prealpi lombarde e nel basso Piemonte. In serata sarà maggiormente coinvolta la Lombardia, insieme a Veneto ed Emilia Romagna. Temperature massime in diminuzione al Nord e medio versante adriatico. Venti in prevalenza deboli, con rinforzi di Libeccio su basso Tirreni, Sicilia e Ionio.