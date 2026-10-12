Meteo: inizio di settimana con temporali al Centro-Sud. Le previsioni

In questo inizio di settimana transiterà velocemente sull’Italia la perturbazione n.3 del mese di ottobre: interesserà le nostre regioni ad iniziare dal Nord-est, verso il Centro-Sud e Sicilia, con lo sviluppo di rovesci e temporali diffusi.

Martedì 13 avremo gli ultimi effetti sulle estreme regioni meridionali, dove piogge e rovesci tenderanno comunque a estinguersi entro il pomeriggio. A seguire l’alta pressione tornerà a consolidarsi sull’Europa occidentale.

Dal punto di vista delle temperature, assisteremo inizialmente a un temporaneo calo termico, per l’afflusso di aria più fresca preveniente dai Balcani e accompagnata da una moderata o forte ventilazione settentrionale. Da mercoledì 14 temperature nuovamente in rialzo a partire dal Nord, poi al Centro, con valori anche oltre la norma.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 12 ottobre

Al mattino possibili rovesci e temporali su parte del Nord-Est, tra Veneto ed Emilia-Romagna, verso le Marche; non si escludono locali fenomeni in Toscana, Calabria e in Sardegna. Nel corso della giornata l’instabilità aumenterà al Centro-Sud e in Sicilia, con rischio diffuso di rovesci e temporali. Nuvolosità variabile, a tratti compatta, ma non mancheranno schiarite più ampie al Nord, in Toscana e in Sardegna.

Temperature massime pomeridiane senza grandi variazioni e per lo più tra 20 e 25 gradi con punte di 26-27 in Sardegna e Sicilia. Venti di Maestrale temporaneamente scalzati dai venti da Nord e Nord-est in rinforzo a partire dai settori adriatici, dalla Pianura Padana e Liguria; entro la notte venti sostenuti su quasi tutti i bacini. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 13 ottobre

Tempo stabile, con parziali annuvolamenti sul Nord e regioni adriatiche. Ancora qualche pioggia possibile su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale.

Temperature in calo in Pianura Padana, nelle regioni adriatiche e al Nord-Est; valori anche leggermente sotto la media sulla parte orientale, picchi di 24-25 gradi sui settori a ponente (tirreniche e Isole Maggiori). Ventilazione tesa settentrionale al Centro-Sud, mari mossi e molto mossi, localmente agitati, specialmente su Adriatico e Ionio.