Meteo, in settimana punte prossime ai 38-40 gradi: ecco dove

Nel corso della settimana fino almeno a venerdì 23 l’Italia sarà alle prese con la prima ondata di caldo della stagione estiva che ufficialmente inizierà mercoledì 21 con il solstizio d’estate. A pilotarla sarà l’anticiclone nord-africano, che si allungherà fino alla regione alpina e alla vicina Penisola balcanica, causando un rialzo sensibile delle temperature soprattutto sul nostro Paese. L’anomalia termica sarà molto marcata soprattutto in montagna, con lo zero termico sulle Alpi che si porterà anche oltre i 4000 metri di quota.



La regione dove l’anomalia sarà più evidente sarà la Sardegna, dove la massa d’aria alla quota di 1550 metri circa avrà una temperatura di 10 gradi superiore a quella normale per questo periodo dell’anno. Il caldo si farà sentire nella maggior parte delle nostre regioni con i picchi più elevati e massime quindi superiori ai 30 gradi previsti su valle dell’Adige, Pianura Padana, zone interne peninsulari e delle Isole maggiori dove si potranno raggiungere i 35-36 gradi. Valori prossimi ai 40 gradi potranno essere raggiunti tra mercoledì e giovedì in Sardegna dove si andrà attivando anche una ventilazione di Scirocco.

Tendenza meteo: caldo e afa in aumento dal 19 giugno

Ad accentuare la calura, in alcuni casi, saranno anche i crescenti tassi di umidità: una sensazione di afa che aumenterà soprattutto in valle padana e lungo i litorali, mentre piano piano aumenterà anche il caldo notturno, specie nelle grandi città. Per quanto riguarda il tempo, l’unico elemento da segnalare è la possibilità di locali temporali nel settore alpino e prealpino (occasionalmente sulla pianura piemontese adiacente), più probabili a metà settimana.