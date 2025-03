Meteo, per settimana prossima si conferma un via vai di perturbazioni con molte piogge. La tendenza da lunedì

Gli aggiornamenti meteo per la prossima settimana confermano uno scenario decisamente movimentato, con un via vai di perturbazioni destinate a investire l’Italia portando molte piogge.

In particolare, lunedì 10 marzo si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione che investirà l’Italia domenica e, muovendosi verso est, a inizio settimana porterà ancora maltempo in diverse regioni. Al mattino la probabilità di piogge sarà più alta sull’estremo Nord-Est e su Umbria, Marche e Lazio; nel pomeriggio le piogge insisteranno sul Lazio centro-meridionale e andranno a coinvolgere anche Abruzzo e Molise per poi estendersi verso la Campania. In serata sarà probabile un nuovo peggioramento sulla Sardegna, in Liguria e in Piemonte.

Lunedì i venti saranno in indebolimento al Centro-Nord, mentre soffieranno da moderati a tesi da sud e sudest sulla Sicilia e le regioni meridionali. Le temperature resteranno su valori in generale vicini alla norma al Nord, mentre il clima sarà molto mite al Sud e in Sicilia per effetto dei caldi venti meridionali, che spingeranno la colonnina di mercurio anche al di sopra dei 20 gradi.

La tendenza meteo per il resto della settimana

Nella prima parte di martedì 11 marzo le condizioni meteo saranno variabili in gran parte delle regioni italiane, con piogge poco significative. Per la sera si conferma poi l’arrivo di un’altra perturbazione che dovrebbe raggiungere dapprima la Sardegna, le regioni di Nord-Ovest e la Toscana, determinando un nuovo significativo peggioramento. I venti di Scirocco saranno ancora sostenuti su Adriatico meridionale, alto Ionio e Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative, con un clima ancora particolarmente mite per la stagione nelle regioni meridionali e in Sicilia.

La tendenza meteo per i giorni successivi presenta ancora margini di incertezza ma anche tutto il resto della settimana dovrebbe essere caratterizzato da episodi di tempo perturbato a causa di nuove perturbazioni in arrivo: stando alle attuali proiezioni, le precipitazioni dovrebbero interessare maggiormente le regioni settentrionali e quelle del versante centrale tirrenico. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.