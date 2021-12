Dopo un martedì 7 di tregua dal maltempo, per l'Immacolata potrebbero tornare piogge e persino il rischio di neve fino in pianura al Nord.

Martedì 7 dicembre il tempo risulterà soleggiato su gran parte del nostro Paese, a tratti un po' più variabile, con rischio di deboli piogge, sui settori costieri tra Abruzzo e Puglia e tra sud della Calabria e nord della Sicilia. Sarà un'altra giornata ventosa, con raffiche fino a burrascose sull'Adriatico e intorno alla Sicilia.

Il tempo, però, tenderà a peggiorare già nel corso della notte, con un aumento delle nuvole al Nord-Ovest e in Sardegna, e con le prime nevicate deboli su Valle d'Aosta, Alpi occidentali e entroterra ligure.

Nella giornata dell'Immacolata, l'8 dicembre, la perturbazione n.3 di dicembre porterà nuove piogge, maltempo diffuso e la neve fino in pianura al Nord. In particolare, mercoledì 8 sarà una giornata di pioggia su tutto il Centro-Sud e tra Emilia orientale e Romagna, basso Veneto e Friuli meridionale. La neve cadrà sull'Appennino centrale oltre i 1000 metri, e a quote inferiori su quello settentrionale.

Sul resto del Nord, invece, è previsto l'arrivo della neve fino a quote di pianura. La neve potrebbe cadere dal mattino sulle pianure di Piemonte e Lombardia occidentale, per poi estendersi a quelle settentrionali di Veneto e Friuli. Rispetto alla neve e al maltempo atteso vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.