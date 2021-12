Per il giorno dell'Immacolata (8 dicembre) è confermato l'arrivo di una nuova fase di maltempo, con neve fino in pianura al Nord-Ovest.

Martedì 7 dicembre, con la perturbazione numero 2 del mese oramai lontana dall’Italia, le condizioni meteo saranno belle in gran parte d’Italia, con qualche pioggia che insisterà solo all’estremo Sud.

Le correnti settentrionali che hanno accompagnato il passaggio dell’ultima perturbazione hanno però trascinato sull’Italia aria molto fredda che anche oggi contribuirà a mantenere al di sotto della norma le temperature. Mercoledì 8, Festa dell'Immacolata, arriverà una nuova perturbazione (la numero 3 del mese) causerà un sensibile peggioramento del tempo soprattutto al Centro-Nord, con piogge diffuse accompagnate anche da neve a bassa quota sulle regioni settentrionali, addirittura fino in pianura al Nord-Ovest.

Giovedì 9 la perturbazione numero 3 del mese porterà ancora un po’ di piogge al Nord-Est, regioni centrali tirreniche, Sud e Isole, con nuove nevicate fino a bassa quota sui rilievi, mentre venerdì 10 è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) accompagnata da maltempo al Nord, regioni tirreniche e Isole, con nuove nevicate fino in pianura al Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per martedì 7 dicembre

Ancora nuvole al Sud, con qualche pioggia su Puglia, Calabria, Sicilia; neve sui rilievi di queste regioni oltre 1000-1200 metri. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in leggero rialzo nel versante tirrenico e Sardegna, in ulteriore lieve calo invece al Nord. Ventoso al Centro-Sud per venti di Maestrale, con raffiche anche fino a 80-90 km/h.

Le previsioni meteo per l'Immacolata, mercoledì 8 dicembre

Neve fino a quote di pianura in Piemonte, interno della Liguria, Lombardia Occidentale, Piacentino e Parmense; nel Nordest neve fino ai fondovalle in Alto Adige, intorno ai 300-400 metri altrove. Piogge su pianure e coste del Nord-Est, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna con fenomeni intensi su Liguria, Toscana, Lazio, Venezie e in serata anche in Campania. Resiste un po’ di sole in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in sensibile calo al Nord, in rialzo al Centro-Sud. Venti di Libeccio o Scirocco in notevole rinforzo sui mari del Centro-Nord, in Sardegna e Mar Tirreno. Molto mossi o agitati i mari occidentali e il medio-alto Adriatico.