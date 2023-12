Meteo: Immacolata con maltempo. Sabato 9 pioggia e vento: ecco dove

Secondo le ultime proiezioni, il vortice di bassa pressione che raggiungerà il Mediterraneo occidentale e l’Italia il giorno dell’Immacolata (venerdì 8 dicembre), sabato 9 dovrebbe traslare verso sud molto rapidamente muovendosi a ovest della Sardegna in direzione della Tunisia. In questo suo movimento dovrebbe determinare, nella prima parte della giornata, qualche pioggia solo nelle Isole maggiori dove comunque il tempo potrebbe migliorare già dal mattino. Alle spalle della depressione dovrebbe rigonfiarsi un corridoio anticiclonico che potrebbe conferire maggiore stabilità al tempo sull’Italia sia domenica 10 che nei primi giorni della prossima settimana.

Solo il settore alpino, ai margini dell’alta pressione, potrebbe vedere alcune fasi nevose determinate dai passaggi perturbati in transito oltralpe. Il primo di questi transiterà tra il tardo pomeriggio di sabato e la notte successiva con un po’ di neve in Valle d’Aosta e nei settori più settentrionali delle Alpi centro orientali. Nel resto del Nord e sul settore peninsulare le giornate di sabato e domenica dovrebbero essere all’insegna del tempo asciutto, di passaggi nuvolosi solo temporanei alternati alle schiarite e del rischio di formazione di nebbie o nubi basse in Val Padana e nelle zone interne del Centro.

Dal punto di vista termico per sabato sono attesi dei rialzi su gran parte del Nord, Toscana e Sardegna, lievi cali invece sul medio Adriatico e sul basso Tirreno; domenica ulteriori rialzi potrebbero favorire le pianure del Nordovest, il settore ligure e le Isole. Il fine settimana infine potrà risultare ventoso nelle Isole per venti da nord-nordest sabato e di Maestrale domenica che potrà soffiare anche forte in Sardegna.

A inizio settimana un nuovo sistema nuvoloso coinvolgerà le Alpi con altra neve in arrivo: la tendenza meteo

Lunedì 11 dicembre un secondo sistema nuvoloso coinvolgerà le Alpi con alcune nevicate a quote oltre i 1000-1500 m. Nuvole transiteranno anche sul resto del Nord e si addosseranno al settore tirrenico con qualche piovasco occasionale, più probabile sull’alta Toscana. Per conferme e maggiori dettagli di questa tendenza seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.