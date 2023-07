Meteo, agosto si aprirà senza caldo estremo e con un po' di instabilità

Domenica 30 luglio, nelle prime ore della giornata, si prospettano condizioni molto instabili tra la Lombardia e il Nord-Est, dove saranno possibili forti temporali accompagnati da grandine e intense raffiche di vento. Seguirà un rapido miglioramento già in mattinata, a partire dalle zone occidentali ma con ancora una residua instabilità che tra pomeriggio e sera, potrà favorire qualche rovescio o temporale di portata minore sempre tra le Alpi orientali e le vicine pianure. Nel resto dell’Italia il tempo si manterrà molto più stabile e soleggiato con al massimo qualche nuvola di passaggio tra il Nord-Ovest e le regioni centrali. Le temperature sono previste in ulteriore leggero aumento con valori fino a 34-35 gradi al Centro-Sud e possibili punte anche superiori nelle aree interne del Sud e delle Isole; valori intorno alla norma al Nord.

La prossima settimana non si prospettano nuove ondate di caldo intenso per l’insistenza di correnti mediamente occidentali atlantiche; le temperature resteranno su valori prossimi alle medie con alcune fasi anche sotto al Nord e leggermente sopra al Sud e nelle Isole. In seno a queste stesse correnti tuttavia, scorreranno dei sistemi nuvolosi che interesseranno prevalentemente l’Europa centrale ma di tanto in tanto riusciranno anche a influenzare il tempo sulle nostre regioni settentrionali e marginalmente anche al Centro.

Una di queste perturbazioni è prevista per martedì primo agosto con il coinvolgimento soprattutto delle Alpi, della Lombardia e del Nord-Est. Si tratta di una tendenza che andrà verificata nei prossimi giorni: seguite quindi i prossimi aggiornamenti.