Meteo, il caldo non molla la presa: 19 e 20 maggio temperature come in piena estate

Sull'Italia sembra essere scoppiata l'estate: la settimana prosegue con un 19 e 20 maggio con temperature, sebbene in lieve calo, ancora eccezionalmente alte per il periodo. L’Anticiclone Nord-Africano infatti continuerà a occupare l’Italia anche per il resto della settimana mantenendo le temperature ben oltre le medie stagionali e su valori estivi.

L’attuale afflusso di aria leggermente più fresca in arrivo dai Balcani giovedì 19 proseguirà con venti da nord-est sulle regioni meridionali. Il lieve calo termico conseguente sarà solo temporaneo e soprattutto modesto, non in grado quindi di ridimensionare in modo significativo il caldo fuori stagione.

Tra venerdì 20 e il weekend del 21-22 l’anticiclone tenderà ulteriormente a consolidarsi con caldo in intensificazione e massime anche oltre i 30 gradi, localmente fino a punte non lontane dai 35 gradi. Secondo le attuali proiezioni una attenuazione dell’alta pressione, limitatamente alle regioni settentrionali, sembra possibile per l’inizio della settimana prossima.

Le previsioni meteo per giovedì 19 maggio

Al mattino nubi sparse lungo le Alpi e in Piemonte, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sporadici e brevi rovesci possibili nelle Alpi occidentali, sull’alta Valtellina e nel nord dell’Alto Adige; qualche cumulo innocuo in sviluppo temporaneamente intorno ai monti dell’Appennino settentrionale, della Calabria e della Sicilia.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo ma sempre sopra le medie stagionali con punte di 27-29 gradi. Venti nord-orientali fino a moderati su basso Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 20 maggio

Giornata diffusamente soleggiata. Nelle ore più calde un po’ di cumuli in sviluppo lungo le Alpi e in forma più sporadica in Appennino; qualche isolato e breve rovescio o temporale sarà possibile sull’Alto Adige.

Le temperature tornano a rialzare al Nord, nelle zone interne e adriatiche della penisola e sullo Ionio con punte di nuovo intorno ai 30 gradi. Venti nord-orientali fino a moderati su basso Adriatico e Ionio. Venti deboli, a regime di brezza, salvo rinforzi di Maestrale nel Salento e da est nel Canale di Sardegna.