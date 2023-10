2 perturbazioni sull'Italia tra Halloween e Ognissanti: dove arriva la pioggia? La tendenza meteo nei dettagli

Due diverse perturbazioni influenzeranno le condizioni meteo tra Halloween e Ognissanti: la prima, più intensa, coinvolgerà soprattutto il Centro-Nord portando molta pioggia; la seconda si farà sentire al Sud e sulle Isole. Scenario meteo movimentato anche nei giorni successivi, con sbalzi termici e un via vai di piogge che ci accompagneranno fino al primo weekend di novembre.

La tendenza meteo per Halloween e Ognissanti

I più recenti aggiornamenti meteo confermano che l’ultima e intensa perturbazione di ottobre, attesa sull’Italia da lunedì 30, farà sentire i suoi effetti anche martedì 31, nel giorno di Halloween.

Soprattutto tra la notte e il mattino avremo ancora numerose piogge tra la Lombardia e il Triveneto e nel settore tra il Levante ligure e la fascia tirrenica fino alla Campania; rovesci o temporali saranno possibili sulle Venezie e su Toscana, Lazio e Campania. Sul resto del Sud e nelle Isole, invece, transiteranno un po’ di nuvole ma con scarso rischio di piogge.

Allontanandosi gradualmente verso est, il sistema perturbato si lascerà alle spalle una tendenza a schiarite al Nord-Ovest già in mattinata, e nella seconda parte del giorno anche le aree inizialmente interessate dalle piogge registreranno un progressivo miglioramento con fenomeni in esaurimento entro sera.

La giornata di Halloween sarà anche piuttosto ventosa, specie sull’alto Adriatico, sul Ligure e al Centro-Sud con lo Scirocco progressivamente sostituito da venti più occidentali. Le temperature caleranno nelle Alpi orientali, in Sardegna e nel settore tirrenico mentre rialzi, anche per effetto favonico, saranno possibili al Nord-Ovest, lungo le coste del medio e basso Adriatico e nel settore ionico.

Lo scenario meteo non cambierà nei primi giorni di novembre, caratterizzati ancora da un insistente flusso occidentale che potrà indirizzare verso il Mediterraneo e l’Italia altri sistemi nuvolosi atlantici.

La prima perturbazione del mese, abbastanza debole, transiterà già mercoledì 1 al Centro-Sud, con un giorno di Ognissanti segnato dal passaggio di nuvole associate però a qualche pioggia solo su Isole, Calabria e nordovest della Toscana. Al Nord si profila una temporanea prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, che potrà favorire anche qualche nebbia a inizio giornata nella fascia lungo il Po. L’aria più fresca affluita da ovest si tradurrà in temperature per lo più in calo, specie nelle minime; valori comunque in generale ancora in norma o leggermente sopra le medie per l’esordio di novembre.

La tendenza meteo per i giorni successivi

Tra giovedì 2 novembre e sabato 4 la perturbazione n. 2 del mese, ben più attiva della precedente, attraverserà tutta l’Italia a iniziare dal Nord-Ovest con precipitazioni localmente abbondanti.

Secondo le attuali proiezioni i fenomeni più importanti, anche sotto forma di forti temporali, dovrebbero interessare venerdì il Nord-Est, il settore ligure, la Toscana e il Lazio, sabato le regioni meridionali e la Sicilia.

Il passaggio perturbato sarà accompagnato anche da molto vento e sbalzi termici. Le temperature infatti in una prima fase saliranno per effetto di correnti meridionali e poi scenderanno con l’ingresso di venti più freschi occidentali.

Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.