Meteo Halloween: maltempo e poi breve pausa. Peggioramento a Ognissanti

È una settimana caratterizzata dal via vai di perturbazioni che porteranno a più riprese sull’Italia la pioggia, in alcuni momenti anche di forte intensità, accompagnata da un generale ridimensionamento delle temperature, che scenderanno anche al di sotto della norma. La perturbazione che sta ancora attraversando il nostro paese esaurirà le sue piogge in mattinata, ma lascerà il posto a una tregua di breve durata, perché già domani (mercoledì 1 novembre, Ognissanti) ne arriverà un’altra (perturbazione numero 1 del mese) che porterà nuovo maltempo su molte regioni.

Poi, dopo una breve e temporanea pausa tra la fine di domani e le prime ore di giovedì 2 novembre, arriverà l’ennesima perturbazione (la numero 2 di novembre) che entro la fine di venerdì 3 porterà piogge praticamente su tutta Italia e potrebbe dare luogo a ulteriori situazioni critiche per le abbondanti precipitazioni e per la vasta area attraversata.

La ventilazione, a tratti molto intensa, che accompagna il via vai di perturbazione sarà un’altra caratteristica importante del tempo dei prossimi giorni, assieme all’andamento termico altalenante, con temperature che comunque, nella seconda parte della settimana, tenderanno a posizionarsi su valori inferiori alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per martedì 31 ottobre

Al mattino ancora piogge sparse su Lombardia Orientale, Venezie e regioni tirreniche, con nevicate a tratti intense su Alpi lombarde e orientali intorno a 1800/2000 metri; ampie schiarite al Nordovest, altrove ancora nuvole ma alternate a momenti di sole e senza piogge. Dal pomeriggio rapido e generale miglioramento, con residue precipitazioni solo in Friuli Venezia Giulia, Campania Meridionale e Calabria Tirrenica.

Temperature massime in temporaneo rialzo al Nord-Ovest, pressoché invariate nei versanti ionici, in calo altrove. Ventoso per venti in prevalenza occidentali al Centro-Nord e Isole, meridionali su basso Adriatico e Ionio; Foehn in Piemonte. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 novembre (Ognissanti)

Al mattino ampie schiarite su Alpi e Nord-Est; nuvolosità irregolare altrove, più compatta e con deboli piogge in Sardegna e lungo il versante tirrenico.

Nel pomeriggio nubi ovunque, con piogge più diffuse e in estensione a Liguria, Emilia, bassa Lombardia e zone interne e tirreniche del Centro-Sud; possibili rovesci in Sardegna. Temperature in generale diminuzione. Venti deboli o moderati meridionali.