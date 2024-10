Meteo, Halloween con sole e caldo anomalo. E il ponte di Ognissanti? Le previsioni nei dettagli

In questa giornata di Halloween le condizioni meteo rimangono dominate dall’anomala estensione dell’alta pressione su gran parte dell’Europa Centrale e Meridionale, con diretto interessamento dell’Italia. Il 31 ottobre sarà quindi caratterizzato da una prevalenza di tempo stabile e asciutto, con temperature sempre insolitamente miti. La stabilità dell’atmosfera favorisce anche la formazione di qualche nebbia, presente in queste prime ore del giorno soprattutto sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.

Nel ponte di Ognissanti la situazione meteo rimarrà pressoché immutata fino a sabato, con altre giornate caratterizzate da tempo nel complesso soleggiato, piogge quasi del tutto assenti, presenza di nebbie nelle ore notturne e del primo mattino e caldo fuori stagione, con temperature fino a 5-6 gradi al di sopra della norma, specie al Centro-Nord, mentre lo zero termico sulle Alpi sfiorerà addirittura i 4.000 metri. Solo domenica potremo osservare un parziale e modesto cambiamento della situazione, con l’arrivo di correnti relativamente più fresche che, sebbene sempre in un contesto di tempo stabile e prevalentemente asciutto, favoriranno un generale calo delle temperature, che si avvicineranno alle medie stagionali.

Nel frattempo sulla Penisola Iberica insiste un intenso vortice di bassa pressione ricolmo di aria relativamente fredda a tutte le quote, figura meteorologica nota come goccia fredda (in Spagna identificata con l’acronimo “DANA”), responsabile delle piogge eccezionali che negli ultimi giorni hanno devastato l’area di Valencia, con inondazioni e vittime. Si tratta dello stesso ciclone che ha investito le nostre regioni di Nord-Ovest e le Isole Maggiori alla fine della passata settimana e che poi lentamente si è diretto verso ovest, alimentandosi della temperatura superficiale insolitamente alta del Mediterraneo: l’aria calda infatti può contenere grandi quantitativi di umidità, che poi viene scaricata sotto forma di piogge torrenziali.

Le previsioni per giovedì 31 ottobre

Giovedì alternanza tra sole e nuvole nelle Isole Maggiori, con la possibilità di qualche piovasco in Sicilia. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, ma con il fastidio di qualche nebbia mattutina su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico, valli del Centro.

Temperature massime senza grandi variazioni e al di sopra della norma, specie al Centro-Nord. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna.

Le previsioni per il giorno di Ognissanti, venerdì 1 novembre

Nel giorno di Ognissanti sono attese nuvole alternate a sprazzi di sole in Sardegna, qualche velatura tra Calabria e Sicilia; altrove cielo per lo più sereno, a parte la presenza di qualche nebbia nelle ore più fredde su pianure e valli del Centro-Nord.

Temperature quasi invariate, ancora moderato Scirocco in Sardegna e sui mari circostanti, che restano mossi.