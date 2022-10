Meteo: Halloween caldo e stabile. Da Ognissanti torna la pioggia: ecco dove

Ultimo giorno di ottobre con tempo stabile, assenza di piogge e caldo eccezionale, ma nel corso della settimana la situazione tenderà progressivamente a cambiare: domani, martedì 1 novembre (Ognissanti), una prima debole perturbazione (la n.1 di novembre) transiterà velocemente sul Nord Italia, con il ritorno di qualche pioggia soprattutto al Nord-Ovest e un contenuto calo delle temperature al Nord e sulle regioni tirreniche.

Per la fine di giovedì 3 novembre si conferma l’arrivo di una perturbazione più intensa (la n.2 di novembre), che tra la serata e la giornata di venerdì 4 transiterà sul Centro-Nord e la Sardegna. Il nuovo sistema perturbato sarà responsabile di una fase di tempo molto instabile, con rovesci e possibili temporali che dal Nord si estenderanno alle regioni centrali tirreniche e poi verso Sud. Atteso anche un deciso rinforzo dei venti settentrionali, responsabili di un calo delle temperature più sensibile; in particolare la Sardegna sarà probabilmente interessata da forti venti di Maestrale. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti, per ricevere maggiori dettagli su questa dinamica.

Le previsioni meteo per lunedì 31 ottobre

Giornata all’insegna del sole e clima ancora molto mite per la stagione. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno con al più qualche velatura in transito al Nord, in Toscana e in Sardegna.

Temperature con variazioni contenute: valori pomeridiani a basse quote per lo più compresi fra 20 e punte di 26 gradi; lieve flessione dei valori massimi al Nord, leggeri rialzi invece al Sud. Venti in generale deboli, moderati di Scirocco nel Canale di Sardegna e di Maestrale fra basso Adriatico e Ionio orientale.

Le previsioni meteo per martedì 1 novembre

Nuvolosità in aumento al Nord, in particolare al Nord-Ovest con la possibilità di qualche pioggia ad iniziare da Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Ponente ligure. Tempo in prevalenza soleggiato altrove, con locali banchi di nebbia in Val Padana orientale in graduale dissolvimento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio nubi in aumento anche al Nord-Est, in Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna. Possibili piogge verso Lombardia, Alpi centrali e Liguria; qualche occasionale fenomeno possibile anche in prossimità dell’Appennino settentrionale, alta Toscana, Emilia e sul Nord-est.

Temperature in calo al Nord (più sensibile al Nord-ovest) e sul settore tirrenico, stazionarie e sempre su valori elevati per la stagione sul resto d’Italia con punte vicine ai 25-26 gradi. Venti in rinforzo fino a localmente moderati di Scirocco sulla Sardegna, per lo più deboli altrove.