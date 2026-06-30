Meteo: giugno si chiude all'insegna di caldo estremo e afa! A luglio si cambia

Si conferma che con il cambio del mese ci sarà una svolta, con una prima interruzione di questa eccezionale ondata di caldo sulle regioni settentrionali; oggi (martedì 30 giugno) la massa d’aria subtropicale è ancora presente sul nostro Paese, con temperature molto alte associate ad afa intensa.

Questo caldo umido estremo è all’origine dell’instabilità pomeridiana e serale, con sviluppo di temporali di calore che hanno coinvolto anche la pianura Padana e le aree interne della penisola. Nel corso di mercoledì 1 luglio una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà il Nord Italia per poi proseguire, tra giovedì 2 e venerdì 3 verso il Centro-Sud, determinando al suo passaggio una pericolosa fase temporalesca.

Infatti, l’afflusso di aria più temperata e il contrasto termico elevatissimo, determinerà un alto rischio di fenomeni intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Assisteremo anche ad una generale intensificazione della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dei tassi di umidità e dell’afa. Le temperature scenderanno su valori più vicini alla norma.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 30 giugno

Al mattino nubi e isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi orientali; maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio sviluppo di nubi con rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia, zone interne e montuose del Centro, Appennino meridionale e rilievi delle Isole. Verso sera possibili temporali nella pianura emiliana.

Temperature stazionarie o in lieve calo, ma ancora molto elevate: picchi di 35-37 gradi nella Val Padana orientale e nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, salvo possibili raffiche nelle vicinanze dei temporali e rinforzi di Maestrale sulla Sardegna occidentale.

Le previsioni meteo per mercoledì 1° luglio

Al mattino prime nuvole e locali piogge nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali in sviluppo nell’interno della Sicilia e lungo l’Appennino centro-meridionale con possibili sconfinamenti fino alle coste dell’alto Ionio. Peggiora al Nord con un fronte temporalesco che entro sera arriverà a coinvolgere anche alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sono attesi temporali forti e possibili criticità con rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Primi cali nelle massime al Nord, pressoché inalterate invece altrove; il calo termico al Nord potrà risultare più evidente dalla sera dopo il passaggio del fronte temporalesco anche per effetto dei venti settentrionali moderati e asciutti che lo seguono. In giornata Maestrale anche moderato in Sardegna e nel canale di Sicilia.