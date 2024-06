Meteo: giugno al via con tempo instabile. Le zone coinvolte oggi (sabato 1)

Il mese di giugno inizia all’insegna del tempo variabile e instabile. Per oggi (sabato 1) da segnalare solo un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone montuose del Nord per l’avvicinarsi di una perturbazione dalla Francia (perturbazione nr. 1 di giugno) e della nuvolosità in transito al Sud, associata anche a qualche pioggia, per una debole perturbazione africana (la n. 2 del mese).

Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, ancora nubi e qualche temporale al Sud e in Sardegna, mentre l’instabilità, con il rischio di rovesci o temporali, tornerà ad aumentare al Nord e su parte del Centro; questa nuova fase instabile è legata al vortice in arrivo dalla Francia che si andrà a posizionare in prossimità della Corsica e che lunedì 3 attraverserà le nostre regioni centrali portando piogge e temporali, probabilmente coinvolgendo anche il Nord-Est.

Al Sud e nelle Isole l’inizio di settimana sarà per lo più stabile e soleggiato. Martedì 4 l’instabilità dovrebbe insistere Nord, poi da mercoledì 5 si profila un rinforzo dell’alta pressione in tutta Italia. Nei prossimi giorni le temperature faranno registrare valori per lo più nella norma o leggermente al di sotto, a parte un po’ di caldo estivo nel fine settimana all’estremo Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 1 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso in pianura Padana, Emilia Romagna, coste liguri e dell’alto Adriatico, regioni centrali, Calabria e Sicilia. Giornata più nuvolosa in Campania, Puglia e Basilicata con poche e sporadiche piogge. Da metà giornata su Alpi, Prealpi e sull’Appennino settentrionale nubi in aumento e sviluppo di locali rovesci o brevi temporali.

Temperature in aumento su gran parte d’Italia, più sensibile al Nord. Venti moderati su Tirreno settentrionale, Sardegna, Ionio e basso Adriatico, con mari in prevalenza mossi.

Le previsioni meteo per domenica 2 giugno

Nubi sparse sull’Italia con un cielo irregolarmente nuvoloso. Al mattino rovesci nella Sardegna meridionale e in Campania; a metà giornata aumento dell’instabilità con sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali sulle regioni settentrionali, in Toscana, in Sardegna e al Sud (tranne Calabria, Salento e Sicilia). Qualche pioggia anche tra Lazio meridionale, Abruzzo e Molise.

Temperature in lieve calo al Centro, in aumento al Nord-Est. Venti moderati in Sardegna, Sicilia e Ionio meridionale.