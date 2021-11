Meteo, giovedì di forte maltempo: le zone più a rischio

Si sta avvicinando una nuova perturbazione (la numero 7 del mese), e già nelle prossime ore causerà un primo peggioramento meteo sul versante occidentale del Paese. Il nucleo più attivo del sistema perturbato investirà l'Italia nella giornata di domani, giovedì 25 novembre, portando piogge praticamente su tutte le nostre regioni. Il maltempo risulterà più intenso e diffuso al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole; sono attese anche delle nevicate sulle montagne del Nord, localmente anche a quote insolitamente basse per il periodo.

Un po’ di maltempo insisterà anche nelle giornate di venerdì e sabato, specie nelle regioni tirreniche. Per il fine settimana, poi, si profila una nuova fase di maltempo di stampo invernale, che sarà accompagnata dall'irruzione di aria artica e da neve abbondante sulle Alpi.

Le previsioni meteo per giovedì 25 novembre

Domani molte nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge diffuse su tutte le regioni, già dal mattino al Nord, regioni tirreniche e Isole, dal pomeriggio anche sul resto del Paese. Neve sui rilievi del Nord, anche al di sotto di 1000 metri su Alpi Occidentali e Appennino Ligure.

Temperature massime in calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole Maggiori, in crescita invece nel medio versante adriatico. Forti venti di Scirocco su Ionio e Adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 26 novembre

Venerdì nuvole quasi dappertutto, ma con delle graduali schiarite al Nord-Ovest. Nel corso del giorno piogge sparse su Venezie, regioni centrali, Campania, Basilicata, Calabria Tirrenica e Sardegna, con nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1000 metri.

Temperature massime in rialzo al Nord, in calo invece in gran parte del Centro-Sud.