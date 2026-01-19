Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!

Dopo il forte maltempo osservato ad inizio settimana sulle isole e sulle regioni del Sud, innescato dal ciclone mediterraneo "Harry", le giornate da giovedì 22 a sabato 24 saranno caratterizzate da uno scenario diverso e da condizioni meteorologiche nel complesso più clementi.

La tempesta Harry, infatti, si indebolirà decisamente già nella seconda parte di mercoledì 21. In seguito, venerdì 23, una perturbazione atlantica si farà strada verso l’Italia. Le temperature nella seconda parte della settimana oscilleranno su valori prossimi o leggermente superiori alle medie del periodo.

Giovedì il ciclone Harry si allontana definitivamente con tregua dal maltempo, ma già venerdì avanza una nuova perturbazione: la tendenza meteo

Dunque, nella giornata di giovedì su molte regioni italiane il cielo si presenterà nuvoloso, in particolare su quelle meridionali e sulle pianure dell’Italia nordorientale, ma in generale non sono previste piogge importanti. Segnaliamo la possibilità di rovesci isolati nell’area del basso versante tirrenico e sul Salento. La sera possibile peggioramento sulla Sardegna e nelle Alpi piemontesi per l’avvicinamento di una debole perturbazione atlantica. Venti quasi ovunque deboli. Temperature in leggero aumento sulle regioni centro meridionali.

Venerdì, come accennato in precedenza, una perturbazione atlantica avanzerà lentamente sospinta da correnti occidentali. La probabilità di precipitazioni crescerà soprattutto sulle regioni nordoccidentali (in particolare in Liguria), sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna occidentale; non escluse delle piogge anche in Campania e sulla Sicilia occidentale. Sulle aree alpine del Nordovest la neve dovrebbe cadere sopra 800-1000 metri circa. Venti per lo più deboli.