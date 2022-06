Meteo: giovedì 9 e venerdì 10 giugno pioggia, vento e aria più fresca

Sono attese due giornate all’insegna del tempo marcatamente instabile e ventoso a causa del transito della perturbazione n.4 di giugno che nelle prossime ore di questo giovedì 9 giugno porterà piogge e temporali al Nord-Est e al Centro-Sud, concentrandosi poi nella giornata di venerdì 10 sul medio Adriatico e al Sud. I freschi e intensi venti settentrionali che accompagnano questa perturbazione favoriranno un ulteriore generale calo termico mettendo così fine alla seconda ondata di caldo della stagione. Tuttavia, già nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12, in seguito all’allontanamento del sistema nuvoloso, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare determinando un deciso miglioramento accompagnato da un nuovo rialzo delle temperature, anche se rimarrà un po’ ventoso al Centro-Sud.

Nel frattempo l’Anticiclone Nord-Africano punterà nuovamente verso la Penisola Iberica dove è attesa un’altra fase estremamente calda. Dagli ultimi aggiornamenti sembra che il nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale in risalita dal Nord Africa sia destinato a rimanere confinato nel settore sud-occidentale del nostro continente. Di conseguenza le nostre regioni, pur sperimentando un sensibile rialzo termico con temperature ben oltre la media, resteranno ai margini dell’aria torrida per gran parte della prossima settimana, scongiurando in tal modo l’innesco di una vera e propria ondata di calore.

Le previsioni meteo per giovedì 9 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest, qualche annuvolamento sulle isole maggiori. Nubi più compatte nel resto del Paese con piogge e temporali possibili nel corso della giornata al Nord-Est, sulla Lombardia orientale, il settore adriatico, le zone interne della penisola e sulle regioni meridionali, ma con sconfinamenti anche verso le coste toscane e laziali.

Alla sera schiarite sulle regioni centrali tirreniche e graduale miglioramento al Nord-Est. Temperature massime in calo, eccetto al Nord-Ovest. Ventoso per venti di Tramontana e Maestrale. Molto mossi o agitati i mari di ponente e in serata anche l’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 10 giugno

Giornata soleggiata al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna e sulla Sicilia meridionale, a parte della residua nuvolosità sull’alto Adriatico. Nuvoloso altrove con possibili piogge e temporali, in esaurimento nel pomeriggio sul medio Adriatico e in serata anche al meridione, salvo dei residui fenomeni fra Sicilia tirrenica, Calabria e Salento.

Temperature minime in calo; massime in rialzo al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna, per lo più in calo altrove. Ancora ventoso per venti di Tramontana e Maestrale. Mari mossi o molto mossi, fino a localmente agitati i

mari intorno alle Isole.