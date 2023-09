Meteo, giovedì 7 settembre sole al Centro-Nord qualche rovescio al Sud

La vasta e robusta area di alta pressione presente sull’Europa sarà protagonista per almeno una settimana, determinando condizioni estive e anche una tardiva e anomala ondata di calore con temperature fino a 8-12 gradi sopra la media sui Paesi centrali e parte di quelli settentrionali del continente, dalle Isole Britanniche all’area del Mare del Nord fino al Baltico meridionale.

L’Italia, ancora ai margini di questa imponente struttura anticiclonica, resterà esposta ad afflussi di aria più fresca dai Balcani che, tuttavia, si stanno gradualmente attenuando, eccetto nel settore dello Ionio meridionale raggiunto dall’intenso vortice ciclonico che ha causato forte maltempo in Grecia (nominato Daniel dal Servizio Meteorologico greco nell’ambito del progetto europeo “Storm naming”) ma che fortunatamente rimarrà distante dalle nostre coste ioniche influenzando solo marginalmente il tempo per qualche giorno sulle regioni meridionali.

Nei prossimi giorni, in seguito all’indebolimento delle correnti settentrionali e del ciclone, si prospetta un nuovo generale rialzo termico: tornerà quindi a farsi sentire il caldo con temperature ben oltre la norma, fino a valori diffusamente oltre i 30 gradi con punte di 33-35 gradi, specialmente fra il weekend e l’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 7 settembre

Tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna, salvo la presenza di un po’ di nubi su Molise e basso Lazio con possibili brevi rovesci pomeridiani nel Frusinate. Nuvoloso al Sud e in Sicilia, con piogge e locali temporali su Calabria, Sicilia e, in forma più sporadica, anche su Puglia settentrionale e rilievi lucani.

Temperature in leggero aumento con massime in generale comprese fra 27 e 32 gradi e locali picchi di 33 gradi lungo il versante tirrenico. Venti nord-orientali, ancora intensi sul basso Ionio, in indebolimento altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 8 settembre

Situazione pressoché invariata con prevalenza di sole al Centro-Nord e in Sardegna e nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali, a parte delle schiarite ampie in Puglia. Saranno di uovo possibili isolate piogge o brevi temporali fra Sicilia e Calabria per lo più nelle ore centrali del giorno.

Temperature stazionarie o in leggero ulteriore aumento, con valori per lo più fra 27 e 33 gradi. Venti deboli con ancora dei locali rinforzi da nord o nord-est.