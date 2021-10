Meteo, giovedì 7 ottobre diffuso maltempo. Piogge e forti venti

L’ultima perturbazione (la numero 2 di ottobre) giunta sull’Italia ha dato vita a una marcata circolazione di bassa pressione che porterà ancora diffuso maltempo con numerose piogge, venti e mari molto mossi. Giovedì 7 ottobre in particolare pioverà su gran parte del Centro-Sud e alcune zone del Nord-Est, venerdì soprattutto al Sud e sulle regioni centrali adriatiche.

Sabato il vortice depressionario si allontanerà dall’Italia favorendo un parziale miglioramento; il rischio di rovesci o temporali sarà concentrato all’estremo Sud. Dal punto di vista termico, le correnti relativamente fredde, richiamate dal centro di bassa pressione, faranno ulteriormente calare le temperature in molte zone del Paese, determinando così giornate dal sapore tipicamente autunnale.

Previsioni meteo per giovedì 7 ottobre

Prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest. Ampie schiarite anche in Sardegna, Sicilia meridionale e orientale. Nuvole altrove, con piogge sparse che nel corso del giorno interesseranno Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, gran parte del Centro specie sul versante adriatico, regioni meridionali e nord della Sicilia; possibili deboli nevicate sulle Alpi orientali oltre 1700-1800 metri; rischio temporali al Centro-Sud.

Temperature massime in ulteriore calo in Emilia Romagna, gran parte del Centro-Sud e nelle Isole. Ventoso, per lo più per venti settentrionali, in Liguria, alto Adriatico, al Centro, sul Tirreno e sulle due Isole maggiori. Mari molto mossi, localmente anche agitati.

Previsioni meteo per venerdì 8 ottobre

Tempo bello al Nord-Ovest. Nuvole nel resto d’Italia: piogge sparse, a tratti anche intense, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in ulteriore calo all’estremo Sud, in leggero rialzo al Centro-Nord. Giornata ventosa; mari in generale molto mossi, localmente anche agitati, specie l’Adriatico e i bacini attorno alle Isole.