Meteo, giovedì 4 novembre migliora, ma la tregua sarà breve

Giovedì 4 novembre la perturbazione numero 2 di novembre si allontanerà gradualmente dalla Penisola, favorendo così un temporaneo generale miglioramento del tempo. Tuttavia la tregua sarà breve perché, già venerdì, si faranno sentire i primi effetti di un’altra perturbazione (la numero 3 del mese) in avvicinamento dal Mediterraneo Occidentale. Questo nuovo sistema perturbato caratterizzerà le condizioni meteo in tutta l’ultima parte della settimana, coinvolgendo con le sue piogge principalmente il Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali godranno di tempo più stabile e soleggiato grazie al parziale rinforzo dell’alta pressione. Nel weekend, soprattutto domenica, l’aria mite trascinata dai venti di Scirocco contribuirà a mantenere le temperature insolitamente alte, oltre che al Sud, anche su parte del Centro.

Previsioni meteo per giovedì 4 novembre

Giovedì al mattino bello in gran parte del Nordovest e all’estremo Sud, ancora nuvole altrove: deboli piogge su Trentino, Alto Adige, Friuli, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna; neve sulle zone alpine oltre 1500 metri. Nel pomeriggio graduali schiarite anche al Nordest e regioni centrali, ancora qualche pioggia invece su Campania, Molise e nord della Puglia. Temperature massime in crescita al Sud, Medio Adriatico e gran parte del Nord; stazionarie o in lieve calo altrove. Ventoso su Ionio e Basso Adriatico per venti di Scirocco, su Mar Ligure e Alto Tirreno per il Libeccio; altrove venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per venerdì 5 novembre

Venerdì tempo in prevalenza bello al Nord, Toscana e Marche. Nuvole altrove: deboli piogge su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, nord della Puglia, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in calo al Nordovest, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, pressoché stazionarie altrove.