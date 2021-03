Meteo, giovedì 4 marzo stabile ma entro il weekend torna il maltempo

Si interrompe la lunga fase mite: giovedì 4 marzo stabile ma entro il weekend del 6-7 tornano le piogge con neve in montagna. Gli aggiornamenti meteo

Nei prossimi giorni il graduale indebolimento dell’alta pressione aprirà la strada al ritorno di piovose perturbazioni sul nostro Paese. In particolare tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì arriveranno ben due perturbazioni: la prima (la numero 1 di marzo) emergerà dal Nord Africa e porterà maltempo soprattutto al Centro-Sud e Isole, mentre la seconda (numero 2 di marzo) giungerà da nord, seguita da correnti di aria fredda, e farà sentire i suoi effetti più che altro al Centro-Nord, tra l’altro riportando la neve su Alpi e Appennino, mentre le temperature caleranno soprattutto nelle regioni settentrionali e sul versante adriatico della Penisola.

Nei prossimi giorni si aprirà, quindi, una fase meteorologicamente più dinamica, destinata a caratterizzare anche gli inizi della prossima settimana, quando in molte regioni d’Italia avremo ancora a che fare con nuvole e piogge.

Previsioni meteo per giovedì 4 marzo

Giovedì alternanza tra sole e nuvole al Centro-Nord e Isole, con poche deboli piogge solo sull’interno della Sicilia. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggero calo al Nord e regioni tirreniche, comunque ancora in generale al di sopra della norma. Moderati venti di Scirocco su Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo per venerdì 5 marzo

Venerdì nuvole su gran parte d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su Liguria, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna, con deboli nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1500-1700 metri. In serata piogge sparse, per lo più deboli, su Nordest, Lombardia e Campania. Temperature massime stazionarie o in leggero calo.