Meteo, giovedì 4 febbraio alta pressione africana in azione

Fino a sabato tempo stabile e clima eccezionalmente mite al Centro-Sud: sulle Isole non si escludono punte di 25 gradi

Giovedì 4 febbraio alta pressione di matrice africana in azione; sarà protagonista sull’Italia fino a sabato, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature in graduale aumento al Centro-Sud, con punte massime anche superiori ai 20 gradi al Sud e nelle Isole. Temperature oltre la norma anche nelle regioni settentrionali, dove però la stabilità atmosferica è responsabile delle presenza di strati compatti di nubi basse e nebbie anche persistenti in pianura e lungo le coste, con qualche pioviggine specie al Nord-Ovest.

Tra la fine di sabato e la giornata di domenica l’alta pressione sarà scalzata dall’arrivo di una perturbazione atlantica, accompagnata da forti venti meridionali, che porterà un deciso peggioramento con piogge soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche.

Previsioni meteo per giovedì 4 febbraio

Al mattino cielo molto nuvoloso o grigio in Toscana, Lazio, Campania e al Nord, tranne su Alpi e Prealpi, con nebbie in Piemonte, Emilia Romagna, basso Veneto e coste centrali tirreniche; pioviggini nella Liguria centrale. Sereno o poco nuvoloso altrove, con qualche banco di nebbia nel Salento. Nel pomeriggio nubi ancora compatte soprattutto in Liguria, alta Toscana, Val Padana centrale e alto Adriatico. Ampie schiarite nelle zone alpine e al Centro-Sud. La sera qualche pioggia si spingerà su Piemonte orientale e ovest Lombardia.

Nebbie di nuovo in formazione in Emilia e a banchi lungo le coste adriatiche, fino alla Puglia. Temperature minime in rialzo ovunque. Massime anch’esse in aumento, più marcato al Nord. Venti moderati meridionali al Sud, Isole e Tirreno, con mari mossi.

Previsioni meteo per venerdì 5 febbraio

Giornata con cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso su pianure e zone costiere del Nord; deboli piogge al mattino in Liguria e Lombardia occidentale; foschie e nebbie persistenti sulle coste dell’Emilia Romagna. In prevalenza poco nuvoloso su Alpi, Prealpi e al Centro-Sud, ma con nebbie in banchi, nelle ore più fredde della giornata, lungo il medio versante adriatico e in Puglia.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, con valori superiori alla norma quasi ovunque; punte di 20-23 gradi al Sud e nelle Isole. Venti deboli sull’alto Adriatico, moderati altrove, in prevalenza di Scirocco. Mari mossi.