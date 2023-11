Meteo: giovedì 30 novembre pioggia e neve. Dicembre al via con valori oltre la norma!

La tregua che stiamo vivendo in queste ore è solo temporanea in attesa dell’ultima perturbazione del mese, la tredicesima, in arrivo già domani (giovedì 30). Le precipitazioni associate coinvolgeranno inizialmente il Nord e il settore tirrenico fino alla Campania con neve sulle Alpi, inizialmente fino ai fondovalle e a quote di bassa collina anche nelle zone pedemontane del Nordovest ma con limite poi destinato a innalzarsi, anche sopra i 1500 metri in serata. Venerdì 1 dicembre i fenomeni più importanti dovrebbero concentrarsi tra Alpi, Lombardia, Nordest e settore ligure con piogge anche abbondanti tra il Levante ligure e l’alta Toscana e sul Friuli Venezia Giulia.

Sabato 2 la coda del fronte potrebbe interessare ancora il Nordest e, in forma indebolita, scivolare lungo il settore peninsulare con qualche pioggia sporadica che si spingerà fino alle regioni meridionali. La perturbazione attiverà anche una intensa ventilazione meridionale con venti da moderati a localmente forti che richiameranno aria più mite facendo salire le temperature domani al Centrosud e venerdì anche al Nord.

Venerdì in particolare potremmo registrare valori decisamente miti per un esordio di dicembre, con punte oltre i 25 gradi sul medio Adriatico e al Sud, a sfiorare i 30 in Sicilia. Poi nel fine settimana la tendenza è per un nuovo raffreddamento a iniziare dal Nord in estensione domenica 3 fino alle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 30 novembre

Residue parziali schiarite all’estremo Sud, al mattino anche sul medio Adriatico. Cielo da nuvoloso a coperto altrove con precipitazioni più o meno diffuse al Nord, nelle zone interne e occidentali della penisola fino alla Campania e nel nordovest della Sardegna.

Nevicate nelle Alpi, più abbondanti in quelle occidentali; limite della neve inizialmente fino ai fondovalle e fino ai 300-400 m anche nelle zone pedemontane del Piemonte e della Lombardia; in seguito progressivo rialzo, anche sopra i 1500 m in serata. Temperature massime in calo al Nord, in crescita nel resto d’Italia per effetto di venti meridionali da moderati a localmente forti.

Le previsioni meteo per venerdì 1 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e sull’alta Toscana con precipitazioni possibili un po’ ovunque eccetto su pianura emiliana e Romagna. Fenomeni localmente abbondanti tra Levante ligure e alta Toscana, sul Friuli Venezia Giulia e a ridosso delle Alpi dove la quota neve sarà elevata, oltre i 1600-2000 metri. Tempo migliore sul resto del Centrosud con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso; nubi un po’ più diffuse in serata.

Temperature in diffuso aumento e sopra le medie stagionali con punte oltre i 25 gradi sul medio Adriatico e al Sud, a sfiorare i 30 in Sicilia. Venti meridionali da moderati a forti al Centrosud e su tutti i mari che saranno in prevalenza molto mossi.