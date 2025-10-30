Meteo, giovedì 30 ottobre con maltempo in molte regioni: le previsioni

La perturbazione che da ovest si è avvicinata all’Italia - la numero 10 di ottobre, l’ultima del mese - ha già causato nelle ultime ore un peggioramento al Centro-Nord, con piogge diffuse, localmente anche intense, e precipitazioni anche sulla Sardegna. In questo giovedì manterrà condizioni di maltempo su gran parte delle regioni centro-settentrionali e sulle Isole maggiori estendendosi anche verso il Sud nella seconda parte della giornata.

Venerdì poi, prima di allontanarsi definitivamente dalla nostra Penisola, questa stessa perturbazione porterà piogge sparse anche al Sud, localmente a carattere di temporale. Nonostante il passaggio perturbato, e quindi la presenza di nuvolosità e piogge diffuse, anche nel giorno di Halloween le temperature resteranno comunque relativamente miti per il periodo, grazie ai tiepidi venti meridionali richiamati dal sistema stesso.

Le previsioni meteo per giovedì 30 ottobre

Giovedì cielo nuvoloso o molto nuvoloso praticamente su tutta l’Italia. In mattinata le piogge interesseranno le regioni settentrionali, tra Liguria, Lombardia e Nord-Est, le regioni centrali tra Toscana, Umbria e Marche, e la Sardegna. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni continueranno a riguardare la Liguria, la bassa Lombardia, l’Emilia-Romagna e le Venezie.

La fase di maltempo proseguirà anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna, con il rischio di locali temporali, in particolare in Toscana, mentre le piogge raggiungeranno gradualmente anche la Sicilia. In serata le precipitazioni tenderanno a estendersi anche a Campania e Calabria.

Le temperature massime saranno in rialzo in gran parte del Nord, con valori vicini o localmente superiori alla norma climatica nonostante il maltempo, mentre caleranno leggermente al Centro e in Sardegna. Venti di Scirocco su gran parte del territorio, con mari localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per Halloween

Venerdì 31 ottobre, giorno di Halloween, nuvolosità ancora diffusa e compatta, soprattutto al mattino. Le piogge interesseranno il Nord-Est, in particolare basso Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma tenderanno ad esaurirsi nel corso del pomeriggio. Ancora una volta saranno coinvolte le regioni centrali tirreniche e il Sud, anche con il rischio di locali temporali.

Nel pomeriggio le precipitazioni si concentreranno tra le regioni meridionali e la Sicilia, per poi attenuarsi progressivamente dalla sera e nella notte. Temperature stazionarie o in leggero aumento, fatta eccezione per un lieve calo in Sicilia. Valori nel complesso vicini o leggermente superiori alla norma climatica. Venti in generale attenuazione.