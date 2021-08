Meteo, giovedì 26 temporali e temperature in calo al Sud e in Sicilia

L’Italia continua a sentire gli effetti della perturbazione numero 5 di agosto, con condizioni di tempo instabile e un generale calo delle temperature. Giovedì 26 la situazione meteo tenderà temporaneamente a stabilizzarsi, con gli ultimi rovesci e temporali al Sud e in Sicilia determinati dalla perturbazione attualmente in transito.

La situazione meteo è destinata a rimanere movimentata anche nell’ultima parte della settimana: le proiezioni infatti confermano il passaggio della perturbazione numero 6 di agosto, i cui effetti si avvertiranno già a partire da giovedì sera al Nord-est. Venerdì i temporali riguarderanno probabilmente il settore tra Liguria di Levante, Nord-est e Marche. Sabato il nucleo di aria decisamente molto fresca e instabile raggiungerà il Centro-Nord, dove le temperature scenderanno in maniera sensibile, in particolare sui settori orientali.

Domenica i venti più freschi raggiungeranno anche le regioni del Sud, accompagnati da qualche rovescio isolato. Per le conferme e ulteriori dettagli vi consigliamo di seguire i nostri continui aggiornamenti.

Le previsioni meteo per giovedì 26

Mattinata con prevalenza di sole su Centro-Nord e Isole Maggiori; nuvolosità più diffusa sulle regioni meridionali con rischio di isolati rovesci o temporali su Puglia e settore tirrenico. Durante il pomeriggio aumento dell’instabilità al Sud, tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale; nel frattempo aumento delle nubi al Nord-est, a cominciare dal settore alpino, con lo sviluppo in serata di rovesci e temporali fin verso il Venezia Giulia; altrove i cieli si manterranno per lo più sereni o poco nuvolosi.

Temperature in generale lieve rialzo, fatta eccezione per una lieve flessione all’estremo Sud e in Sicilia (sull’Isola si potranno comunque sfiorare i 35 gradi sul settore sud-orientale). Venti in prevalenza deboli, con mari calmi o poco mossi; si segnala il Libeccio in rinforzo sul Mar Ligure.

Le previsioni meteo per venerdì 27

Possibili temporali fin dal mattino su Emilia Romagna e Liguria di Levante; dal pomeriggio aumento dell’instabilità con il rischio di temporali anche sulle Marche, e di nuovo sui rilievi del Nord-est. In serata aumenta il rischio di rovesci e temporali isolati Alpi di Nord-Ovest e in Abruzzo. Altrove il tempo risulterà in generale poco nuvoloso, con prevalenza di sole al Sud e sulle Isole Maggiori.

Le temperature saranno in calo al Nord, mentre subiranno un lieve aumento sui settori adriatici del Centro-Sud, in Calabria e Sicilia.