Meteo: giovedì 24 marzo tempo stabile e temperature fino a 22 gradi

Fino a venerdì 25 marzo in Italia le condizioni meteo saranno caratterizzate dalla stabilità, con l’alta pressione a occupare con insistenza la nostra Penisola: ci attendono quindi giornate in generale soleggiate, senza piogge e con temperature in crescita. Questa situazione però porterà ad un ulteriore aggravamento dell’estrema siccità che da dicembre sta affliggendo le regioni settentrionali.

Un parziale cambiamento delle condizioni meteo si osserverà nel weekend di sabato 26 e domenica 27 marzo, quando una debole perturbazione riporterà le nuvole su gran parte del Centro-Sud e un po’ di piogge sulle regioni meridionali e nelle Isole Maggiori, mentre il Nord rimarrà ancora all’asciutto.

Le previsioni meteo per giovedì 24 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia, con appena un po’ di nuvolosità innocua nel pomeriggio sulle zone montuose della Calabria. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, nella norma o leggermente al di sopra. Venti moderati di Scirocco sulla Sardegna e di Maestrale sullo Ionio; altrove venti deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 25 marzo

Al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in Sardegna, ma senza piogge; nel resto d’Italia sempre tanto sole. Temperature massime con poche variazioni e vicine alle medie di fine marzo.