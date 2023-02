Meteo, giovedì 23 perturbazione sull'Italia: in arrivo qualche debole pioggia, ecco dove

L’alta pressione, responsabile del tempo stabile e del clima anomalo che ha caratterizzato la parte centrale del mese di febbraio, farà sentire i suoi effetti ancora per pochi giorni, impedendo l’arrivo di perturbazioni significative sull’Italia probabilmente fino a sabato. Soltanto per domenica infatti è previsto il ritorno di precipitazioni di rilievo sulle nostre regioni, anche se le attuali proiezioni non mostrano piogge e nevicate significative nelle regioni maggiormente colpite dalla siccità, cioè quelle di Nord-Ovest.

Tra venerdì e sabato qualche debole pioggia potrà interessare parte del Centro-Nord e la Sardegna, mentre si attiveranno venti di Scirocco al Sud e in Sicilia. Il cambio di circolazione sarà evidente soprattutto nella giornata di domenica 26, quando con la formazione di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, sul nostro Paese affluirà una massa d’aria molto fredda, con venti intensi nordorientali e temperature in brusco calo; il maltempo investirà in particolare l’Emilia Romagna e il Centro-Sud, con nevicate in Appennino.

Le previsioni meteo per giovedì 23

Cielo da nuvoloso a coperto al Centro-Nord con deboli e sporadiche piogge nelle prime ore del giorno in Liguria e nella pianura lombarda. Nuvolosità a tratti compatta anche su Puglia e Campania; in prevalenza sereno o poco nuvoloso in Calabria e isole maggiori.

Temperature senza variazioni di rilievo e ancora superiori alla norma, anche nei valori minimi. Venti deboli, di Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 24

Cielo molto nuvoloso o grigio al Nord e in Toscana, con la presenza di foschie e qualche nebbia al primo mattino su val padana orientale e valli del Centro. Deboli e isolate piogge possibili al Nord-Ovest, in alta Toscana e sulle Prealpi orientali. Poco nuvoloso nel resto dell’Italia, ma con più nubi su Lazio e Sardegna.

Temperature massime in rialzo al Sud e Isole, con punte di 20 gradi. Venti meridionali in ulteriore intensificazione al Sud, Scirocco su Isole e Tirreno. Mossi i mari di ponente, lo Ionio e il Canale d’Otranto