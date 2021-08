Meteo, giovedì 19 agosto tempo piacevole con temperature contenute

Nel fine settimana l'alta pressione africana tornerà sull'Italia: tempo soleggiato e stabile in tutto il Paese, con caldo in aumento ma comunque non intenso

18 Agosto 2021 - ore 12:30 Redatto da Redazione Meteo.it