Meteo: giovedì 17 marzo con qualche pioggia. Vento sulle Isole

A partire da oggi, giovedì 17 marzo, l’alta pressione comincerà a mostrare segni di cedimento e consentirà a una perturbazione (la numero 4 di marzo), ora sul Mediterraneo Occidentale, di avanzare in direzione della Sardegna per poi coinvolgere, nel corso del fine settimana di sabato 19 e domenica 20 marzo, anche le regioni meridionali, dove quindi è atteso il ritorno di un po’ di piogge.

L’arrivo di questa perturbazione sarà anche accompagnato da una intensificazione dei venti orientali, che negli ultimi giorni della settimana torneranno a spingere aria fredda dai Balcani verso le nostre regioni. Per il fine settimana le condizioni meteo torneranno quindi ad assumere caratteristiche invernali. Nonostante ciò, nei prossimi giorni non sono ancora previste piogge sulle regioni settentrionali, dove proseguirà la fase siccitosa.

Le previsioni meteo per giovedì 17 marzo

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Centro-Sud. Nel corso del giorno deboli piogge su Sicilia e Sardegna. Temperature massime in diminuzione al Nord, regioni adriatiche e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento altrove. Ventoso, per venti orientali o di Scirocco, sulle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per venerdì 18 marzo

Nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno deboli piogge su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Occidentali oltre 1500-1700 metri. Temperature massime con poche variazioni al Nord, in calo nel resto d’Italia.