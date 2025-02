Meteo: giovedì 13 migliora al Nord, piogge al Centro. A San Valentino maltempo

Domani (giovedì 13 febbraio) parziale miglioramento della situazione meteo al Nord, interessato però dalla presenza di molte nebbie nelle prime ore del giorno, ancora un po’ di maltempo invece sul Centro Italia, dove insisterà qualche pioggia. Già alla fine della giornata però si affaccerà sull’Italia una nuova perturbazione (la numero 5 di febbraio) che poi venerdì 14 (San Valentino) porterà piogge diffuse, e a tratti intense, soprattutto al Nordest e regioni centrali, mentre sabato 15 il maltempo insisterà più che altro al Sud e medio versante adriatico.

La perturbazione sarà accompagnata dalla discesa sul nostro Paese di fredde correnti artiche che causeranno un sensibile abbassamento delle temperature, favorendo nevicate fino a quote piuttosto basse al Centro-Nord. Poi per domenica 16 è atteso un diffuso miglioramento del tempo e un generale rialzo delle temperature.

Le previsioni meteo per giovedì 13 febbraio

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Sud. Nel corso del giorno qualche pioggia su Friuli, Venezia Giulia, Levante Ligure, regioni centrali, Campania e Isole Maggiori; qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1200-1300 metri.

In serata maltempo in intensificazione in gran parte del Centro-Nord. Temperature minime senza grandi variazioni; massime stazionarie o in lieve crescita, in generale leggermente oltre la norma.

Le previsioni meteo per venerdì 14 febbraio

Prevalenza di tempo bello al Nordovest, ma con qualche nebbia a inizio giornata. Nuvole altrove: piogge sparse, a tratti anche intense, su Nordest, regioni centrali e gran parte del Sud e Isole, fatta eccezione per Puglia e fascia costiera di Abruzzo e Molise; neve fino a quote collinari sulle Alpi Orientali, al di sopra di 1000-1400 metri sull’Appennino Settentrionale e Centrale.

Temperature minime in calo al Nord; massime in diminuzione al Nordest, regioni centrali e Sardegna, con poche variazioni altrove.