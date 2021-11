Il vortice di bassa pressione che si è posizionato sul mediterraneo Occidentale, in prossimità delle Baleari, influenzerà il tempo in Italia anche tra giovedì 11 e venerdì 12, portando un po’ di maltempo al Centro-Sud e Isole, mentre andrà un po’ meglio al Nord, dove le piogge saranno meno presenti e meno diffuse, concentrate più che altro su Emilia ed estremo Nord-Ovest.

Il vortice di bassa pressione contribuirà anche ad alimentare venti intensi che spazzeranno gran parte dei nostri mari, e in particolare quelli di ponente. Si tratterà per lo più di venti tiepidi, provenienti dai quadranti meridionali, per cui le temperature si attesteranno su valori in generale al di sopra della norma, con le massime che oltrepasseranno i 20 gradi al Sud e regioni tirreniche.

Nel fine settimana sembra probabile l’arrivo di un’altra perturbazione la cui traiettoria, tuttavia, rimane al momento caratterizzata da un elevato margine di incertezza.

Le previsioni meteo per giovedì 11

Nuvole su gran parte d’Italia. Rovesci e temporali sparsi su Sicilia e nord della Sardegna; a carattere più isolato qualche piovasco anche su Piemonte, Ponente Ligure, Toscana, Lazio e Calabria Meridionale.

Ventoso sui mari di ponente, per lo più per venti di Scirocco. Temperature massime in ulteriore aumento in gran parte del Nord.

Le previsioni meteo per venerdì 12

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, in generale senza piogge. Nuvole più numerose e insistenti nel resto d’Italia, con qualche pioggia su zone interne del Centro, Campania e Calabria. Temperature massime in leggero calo in gran parte del Sud.