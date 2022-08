Meteo: giovedì 11 agosto instabile. Venerdì 12 nuova perturbazione

Il nucleo di aria più fresca che ha attraversato la nostra Penisola (perturbazione nr 1 di agosto) lascerà dietro di sé condizioni di instabilità che nella giornata di giovedì 11 agosto daranno luogo a dei temporali pomeridiani in parte del Sud e delle Isole; gli ultimi temporali potranno insistere all’estremo Sud e in Sicilia anche venerdì 12. Nella stessa giornata di venerdì un altro vortice di bassa pressione (perturbazione nr 2) lambirà le regioni di Nord-Est portando un nuovo aumento dell’instabilità, per poi scivolare rapidamente lungo l’Adriatico, determinando sabato 13 una breve fase temporalesca al Centro-Sud.

La giornata di domenica 14 si preannuncia all’insegna di condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato da Nord a Sud, accompagnato da un moderato aumento del caldo. Ancora incerta la tendenza successiva, in particolare per la giornata di Ferragosto, quando non si può escludere al momento l’arrivo di rovesci sparsi al Nord, mentre al Centro-Sud il caldo andrà aumentando, ma senza raggiungere valori termici eccessivi.

Le previsioni meteo per giovedì 11 agosto

Al mattino nuvolosità sparsa al Nord, ma in rapida attenuazione; poco nuvoloso altrove, con più nuvole tra Calabria e Sicilia. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sull’Appennino meridionale con sconfinamenti verso le coste della Calabria e della Sicilia sud-orientale; qualche temporale possibile anche nelle zone interne e meridionali della Sardegna e nel basso Lazio.

Al Nord tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi, con brevi acquazzoni nel pomeriggio possibili su quelle orientali e nel settore delle Alpi Marittime; in serata isolati rovesci sulle Prealpi lombarde; si attenua l’instabilità altrove. Temperature stazionarie o in lieve calo, con valori per lo più nella norma o poco oltre. Venti ancora deboli o localmente moderati settentrionali.

Le previsioni meteo per venerdì 12 agosto

Cielo parzialmente nuvoloso al Nord, con maggiori schiarite al Nord-Ovest e sulle coste adriatiche; rovesci e temporali su Alpi e Prealpi orientali e lombarde nel pomeriggio, acquazzoni più isolati possibili anche sull’Appennino tosco-emiliano.

Un po’ di nubi al Centro, specie nelle zone interne; residua instabilità con temporali all’estremo Sud e in Sicilia; soleggiato e caldo in Sardegna. Temperature massime stabili o in lieve diminuzione. Ventilato per venti nord-orientali sul medio e alto Adriatico e a tratti in pianura Padana.