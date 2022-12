Meteo, gelo per Santa Lucia: aria artica in arrivo

Inizio settimana gelido sull'Italia, in particolare al Nord e settore adriatico. Sarà una Santa Lucia davvero fredda con valori al mattino sottozero, anche inferiori ai -5 gradi al Nordest. In seguito si profila un rialzo delle temperature e l'arrivo di alcune perturbazioni.

Meteo, aria gelida per Santa Lucia

Martedì 13 dicembre (Santa Lucia) sarà una giornata prevalentemente nuvolosa o molto nuvolosa sull’Italia con qualche schiarita che resisterà soprattutto nell’estremo Nordest Tra Friuli Venezia-Giulia Veneto e Trentino Alto-Adige. Piogge sparse tra Abruzzo, Lazio, Molise regioni del Sud e Sicilia con possibili locali rovesci anche intensi sulla Calabria, Quota neve sui rilievi appenninici di Abruzzo Molise e Campania intorno a 900-1200 metri. Tra pomeriggio e sera fenomeni in graduale attenuazione. Nevicate sulle Alpi occidentali tra Piemonte e Valle d’Aosta anche moderate o forti. Venti moderati, di direzione variabile intorno a un minimo posizionato sul Tirreno meridionale, in Liguria e sui mari di Ponente. Deboli in Adriatico e nel resto del Nord e nello Ionio settentrionale. Mari: poco mosso l’Adriatico settentrionale e sull’alto Tirreno e il Ligure, generalmente mossi i restanti bacini.

Mattinata molto fredda al Nord con temperature diffusamente sottozero con valori anche inferiori ai -5 gradi nell’estremo Nordest. Massime senza grosse variazioni al di sotto della norma sul Nord Italia e sul medio Adriatico, in particolare nelle regioni settentrionali al pomeriggio andremo poco oltre lo zero.

L’evoluzione successiva è ancora incerta e mostra l’alta pressione che rimarrà lontana dal Mediterraneo e dall’Italia consentendo ad altre perturbazioni di transitare sul nostro Paese portando nuove piogge e ancora altre nevicate sui rilievi del Nord.