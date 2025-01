Meteo: gelo persistente e maltempo, con neve e pioggia abbondante al Sud. Le previsioni dal 14 gennaio

Un vortice di bassa pressione, denominato tempesta Felix, insiste sui nostri mari meridionali: anche martedì 14 gennaio porterà maltempo al Sud, con venti intensi, piogge sparse e nevicate sulle zone montuose, mentre al Nord il tempo rimarrà in generale soleggiato e stabile. Le temperature rimarranno piuttosto basse in tutta Italia, in molte zone al di sotto della norma.

Mercoledì la perturbazione andrà esaurendo i suoi effetti, favorendo un parziale miglioramento del tempo che però sarà di breve durata: per venerdì è attesa un’altra perturbazione (la numero 6 del mese) che porterà un nuovo peggioramento del tempo al Sud.

Le previsioni meteo per martedì 14 gennaio

Martedì prevalenza di tempo soleggiato al Nord, Toscana e Lazio. In generale nuvoloso altrove: nel corso del giorno piogge sparse su Salento, Basilicata, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna; neve sulle zone appenniniche oltre 800-1000 metri e sui rilievi della Sicilia al di sopra di 1200-1300 metri.

Temperature massime senza grandi variazioni e quasi dappertutto al di sotto della norma. Ventoso al Centro-Sud per freddi venti da nordest; mari in generale molto mossi, localmente anche agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 gennaio

Mercoledì bel tempo al Centro-Nord e in Sardegna; nuvolosità più diffusa altrove. Saranno ancora possibili sporadiche piogge sulle regioni meridionali, con rischio di pioggia più diffuso in Sicilia. Venti ancora in prevalenza da Nord-est ma in decisa attenuazione. Temperature minime in calo al centro e in Sardegna, in lieve aumento al Nord; temperature massime in generale lieve aumento.