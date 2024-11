Meteo: freddo, neve e piogge in arrivo! Occhio ai venti: ecco dove

Siamo alle porte di un cambio deciso di scenario: oggi (venerdì 29 novembre) irromperanno dai Balcani correnti di aria fredda (perturbazione n. 9 di novembre) verso la nostra Penisola. A seguire, nella giornata di sabato 30, si attiverà un vortice di bassa pressione capace di influenzare il tempo dell’intero fine settimana, con ancora piogge al Centro-Sud e Isole e anche un po’ di neve sulle zone appenniniche del Centro.

Il clima sarà invernale, con il freddo accentuato dai forti venti settentrionali che investiranno soprattutto il Centro-Sud, con valori termici anche inferiori alla media climatica. Domenica 1° dicembre, giorno in cui inizierà l'inverno meteorologico, il vortice di bassa pressione tenderà a perdere di intensità, ma la giornata sarà ancora ventosa e le temperature in ulteriore lieve calo al Centro-Sud e nelle Isole.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 29 novembre)

Ampie zone soleggiate al Nord, ma con la presenza di nebbie, foschie e nubi basse in Val Padana, soprattutto al mattino. Cielo poco nuvoloso in Toscana, in generale nuvoloso nel resto d’Italia, ma con tendenza a schiarite nel pomeriggio su Umbria, Lazio e Marche. Piogge sparse al mattino su regioni centrali adriatiche, interno del Lazio, regioni del Sud e Sardegna. Nel pomeriggio piogge al Sud, con possibili temporali in serata in Calabria e Sicilia; qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino centrale oltre 1000 metri.

Temperature massime in calo al Centro-Sud e nelle zone alpine, poche variazioni altrove. Venti in deciso rinforzo, in prevalenza forti nord-orientali, con il Mar Adriatico molto mosso entro sera.

Le previsioni meteo per sabato 30 novembre

Al mattino precipitazioni sparse su Marche, Abruzzo e Molise, con possibili nevicate sopra i 700 metri di quota, rovesci sul nord della Sicilia e sul sud della Calabria. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni interesseranno l'Abruzzo, qualche rovescio è previsto sulla Puglia meridionale, mentre rovesci e temporali si formeranno su Sicilia orientale e bassa Calabria.

Al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche giornata per lo più serena o poco nuvolosa. Ancora venti settentrionali intensi al Centro-Sud e Isole Maggiori. Clima freddo: temperature in diminuzione su tutte le regioni, con calo più sensibile sui settori adriatici e al Sud.