Meteo, freddo invernale, venti forti e neve tra il 29 e il 30 novembre

Ci aspetta un inizio settimana sotto il segno del freddo e dell’inverno sull’Italia. Le previsioni meteo indicano una fase ventosa e fredda sull’Italia con temperature in calo anche al Sud e in Sicilia; in tutta la penisola si farà sentire un po’ di freddo invernale, accentuato in molte regioni da venti che tenderanno a disporsi quasi ovunque da nord; in particolare saranno molto forti o burrascosi di Maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia; sullo Ionio soffieranno invece venti molto forti di Libeccio. I mari risulteranno in generale mossi, fino ad agitati o molto agitati il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, il Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Fase meteo invernale tra il 29 e il 30 novembre. Dopo un temporaneo rialzo termico nuovo affondo di aria molto fredda in vista

La giornata di lunedì 29 novembre sarà soleggiata al Nord e sulla Toscana settentrionale ma con temperature all’alba localmente sottozero. Nubi sparse nel resto del Centro-Sud con piogge sparse sul medio Adriatico, Lazio, regioni meridionali, specie in Campania, e Isole maggiori, soprattutto sui settori occidentali; lungo le aree costiere del medio Adriatico, del basso Tirreno, dalla Sicilia sud-occidentale e dell’ovest della Sardegna saranno possibili locali rovesci o temporali.

Martedì la situazione meteo andrà incontro a un temporaneo miglioramento ma con ancora qualche residua pioggia al Sud. Proseguirà il freddo con temperature anche sotto le medie stagionali e valori intorno allo zero all’alba anche sulle regioni del Centro. A partire da mercoledì temperature in rapida e generale risalita grazie all’arrivo di aria più mite atlantica, accompagnata però da venti tesi di Libeccio e da qualche pioggia sulle regioni del versante occidentale della penisola. Il rialzo termico sarà solo temporaneo: giovedì una nuova perturbazione con obiettivo Centro-sud determinerà un nuovo e sensibile calo delle temperature.