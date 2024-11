Freddo in aumento e neve in montagna: ecco la terza perturbazione di novembre! Le previsioni da giovedì 14

La terza perturbazione di novembre, a carattere di fronte freddo, ha raggiunto le Alpi nella notte: tra giovedì e venerdì attraverserà tutta l’Italia da nord a sud, accompagnata da un sensibile ma temporaneo calo termico e da un rinforzo del vento, con delle nevicate nelle zone appenniniche delle regioni centrali adriatiche. Alle spalle della perturbazione, il tempo andrà migliorando rapidamente fin dalle prossime ore di questo giovedì al Nord, dove il tempo si conferma stabile anche per gran parte del weekend, ma con il ritorno di nebbie e nuvolosità bassa in pianura Padana.

Venerdì migliora anche nelle regioni centrali mentre il tempo si manterrà instabile al Sud. Per un diffuso ma temporaneo miglioramento, con la cessazione delle precipitazioni anche al Sud e nelle Isole, bisognerà attendere fino a sabato.

Le previsioni meteo per giovedì 14 novembre

Nubi e ultime precipitazioni in Romagna. Ampie schiarite in quasi tutto il Nord dalla tarda mattinata e cielo sereno nel pomeriggio, con nubi e deboli fenomeni più insistenti in Romagna. Graduali schiarite anche in Toscana e Lazio; nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con piogge e rovesci sulle coste adriatiche, dalle Marche alla Puglia (quota neve sull’Appennino centrale tra 1000 e 1500 metri), più isolati al Sud e in Sardegna; piogge sporadiche in Sicilia. In serata e nella notte i rovesci si fanno di nuovo più diffusi e localmente intensi sulle regioni meridionali e sulla Sicilia settentrionale.

Temperature massime in lieve calo al Nord, più marcato al Centro, specie nel versante adriatico. Giornata ventosa per venti settentrionali, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 15 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio; nebbia in banchi in pianura Padana a inizio giornata; entro pomeriggio ampie schiarite anche nel resto del Centro e in Sardegna. Nuvole e instabilità al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali più probabili in Puglia, Basilicata, Calabria e nel nord dell’isola. Temperature minime in calo quasi ovunque, con deboli gelate possibili anche in pianura al Nord; massime in lieve rialzo al Centro-Nord, in calo al Sud. Ancora ventoso al Centro-Sud e Isole, con mari molto mossi.