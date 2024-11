Meteo: freddo in arrivo, ma quanto durerà? Possibile nuovo rialzo termico! Ecco quando

L’evoluzione del tempo sull’Italia, a partire da metà settimana, resta ad oggi ancora molto incerta. Lo scenario più probabile vedrebbe residue condizioni di instabilità, nella giornata di mercoledì 13 novembre, sulle regioni meridionali e sulle Isole maggiori, più marginalmente anche tra Abruzzo, Molise e basso Lazio. In questi settori si dovrebbero manifestare gli ultimi effetti legati alla perturbazione n.1 di novembre, con alcune residue precipitazioni. Nel frattempo, la perturbazione n.2, di origine polare, dopo aver attraversato velocemente le regioni settentrionali, si sarà già trasferita sulla Penisola iberica, consentendo un rapido rialzo della pressione atmosferica.

La rimonta dell’alta pressione sopra il Mediterraneo centrale e la regione alpina sembra mostrarsi più efficace tra giovedì 14 e sabato 16 quando, su tutto il Paese, si dovrebbero osservare condizioni di tempo stabile e asciutto. Per giovedì giusto una residua nuvolosità potrebbe attardarsi sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, mentre da venerdì 15 potrebbero tornare le nebbie sulla valle padana e sull’alto Adriatico. Un’altra perturbazione, infine, potrebbe arrivare domenica 17, ma si tratta di una tendenza decisamente poco affidabile.

Il freddo arriva ma va subito via: possibile un nuovo rialzo termico verso valori oltre la norma. La tendenza meteo

Dal punto di vista termico, dopo il raffreddamento atteso nella prima parte della settimana, si prospetta di nuovo un rialzo, con valori che potrebbero addirittura riportarsi ben oltre la norma al Centro-Nord, particolarmente in collina e in montagna tra venerdì e sabato. Dunque, è bene sottolinearlo, nessuna ondata di freddo è in arrivo nei prossimi 7 giorni, giusto un temporaneo ridimensionamento dei valori anomali delle ultime settimane.