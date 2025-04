Freddo fuori stagione nei prossimi giorni: quando torna la primavera? La tendenza dall'8 aprile

La breve parentesi invernale, fuori stagione, attesa nelle prossime 48 ore sull’Italia, si esaurirà rapidamente a metà della prossima settimana. Il coinvolgimento del nostro Paese sarà marginale, ma quanto basta per farci sperimentare una fase insolitamente fredda, con temperature al di sotto della norma, anche di 5-7 gradi sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali peninsulari tra martedì e mercoledì.

In questo frangente le temperature all’alba si potranno avvicinare localmente allo zero al Nord e nelle aree interne di pianura del Centro, mentre i valori diurni di martedì non andranno oltre i 10-12 gradi nelle regioni adriatiche e sull’alto versante ionico, dove il freddo sarà accentuato dalla tesa ventilazione di Tramontana.

Nonostante il freddo le condizioni meteo restano stabili

Per quanto riguarda le condizioni meteo, poco da segnalare: il regime sarà prevalentemente anticiclonico, garanzia di stabilità su quasi tutto il Paese. Il tempo, tuttavia, non sarà sempre e ovunque soleggiato: martedì si osserveranno alcuni annuvolamenti tra l’Abruzzo, il Molise e il basso Lazio, nelle aree interne del Sud e sulle Isole, ma non associati a precipitazioni di rilievo. Mercoledì passaggio nuvolosi a quote medio-alte e annuvolamenti pomeridiani in sviluppo attorno alle zone montuose, ma con tempo per lo più asciutto.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana

La tendenza per la seconda parte della settimana vede una prosecuzione della fase stabile, con la persistenza dell’alta pressione. L’afflusso di aria più mite da ovest favorirà, inoltre, un rialzo progressivo delle temperature e il ritorno ad un clima primaverile, con valori destinati a portarsi di nuovo oltre la norma entro il weekend.