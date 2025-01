Meteo: freddo artico in arrivo! Clima gelido, neve a bassa quota e maltempo. I dettagli

Perturbazione in veloce transito sull’Italia, ma la vera svolta meteorologica comincerà oggi (venerdì 10): le correnti miti occidentali lasceranno infatti spazio alle correnti fredde settentrionali che si faranno strada dall’Europa centrale e dai Balcani, andando a interessare dapprima il Nord-Est e l’alto Adriatico, per poi dilagare in tutto il nostro Paese nel corso del fine settimana. Il conseguente calo termico sarà più sensibile soprattutto a partire da domenica 12, quando le massime potrebbero crollare di oltre 10 gradi rispetto alla situazione attuale, specie nel versante adriatico più direttamente colpito dai freddi venti balcanici. Occorrerà prestare attenzione anche alle gelate diffuse che dovrebbero interessare per alcune notti la pianura Padana e le zone interne del Centro.

Il contemporaneo arrivo, nel fine settimana, di un impulso atlantico sul Mediterraneo occidentale, favorirà la formazione di un vortice ciclonico centrato sul Mar Tirreno; al Centro-Sud si configureranno condizioni di maltempo a tratti forte, che insisterà fino ai primi giorni della prossima settimana. Intanto, nel resto d’Italia, specie al Nord, il tempo dovrebbe rimanere per lo più stabile e asciutto. Su quest’ultima evoluzione molto dinamica consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti, per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 10 gennaio)

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi al Nord, sul medio-basso versante Adriatico e sulle Isole; nuvolosità più diffusa altrove, a tratti compatta, con rischio di piogge sul settore del basso Tirreno; attenzione nelle ore più fredde ai banchi di nebbia sulla Pianura Padana occidentale e in Romagna, poi in sollevamento. Dal pomeriggio generale aumento delle nubi al Nord, con nevicate sulle Alpi di confine centro-occidentali; cieli nuvolosi anche al Centro, con qualche schiarita sui settori Tirrenici; cieli da poco a parzialmente nuvolosi al Sud e sulle Isole.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e Sardegna, in aumento al Sud e soprattutto in Sicilia: temperature massime stazionarie o in lieve calo al Centro-Nord e in Sardegna. Venti di Maestrale in rinforzo sui mari occidentali e sul settore alpino; venti di Bora in ingresso sull’alto Adriatico. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitato il mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 11 gennaio

Fin dal mattino precipitazioni anche moderate in Sardegna e sulle zone interne adriatiche del Centro. Tra pomeriggio e sera precipitazioni diffuse su gran parte del Centro-Sud e della Sicilia. Neve in Appennino fin verso i 1000 metri di quota. Al Nord il cielo sarà in prevalenza sereno, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità al mattino su Emilia Romagna e Liguria.

Venti in intensificazione nord-orientali sul versante adriatico, al Centro e in tutta la dorsale appenninica, venti di Tramontana in Liguria e Sardegna. Temperature in sensibile calo al Nord e lungo tutto il versante adriatico. Clima freddo.