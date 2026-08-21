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Meteo, forti temporali e aria fresca al Centro-nord, caldo al Sud

Intensa perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali con possibili criticità. Sole e caldo intenso al Sud. Le previsioni meteo del 21-22 agosto
Previsione21 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il cambio della circolazione atmosferica in atto già da ieri nell’area euro-mediterranea, si traduce in due opposte situazioni che l’Italia si trova ad affrontare. Da un lato, sulle regioni settentrionali e parte del Centro, prevalgono le correnti perturbate e fresche atlantiche, più a sud, invece, si concentra l’anticiclone nord africano e i flussi di aria calda associati. Così, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, nelle prossime ore saranno evidenti gli effetti del transito di una nuova perturbazione (la n.5) a breve distanza dalla precedente. Le precipitazioni potranno essere piuttosto intense con ingenti accumuli che andranno a sommarsi, almeno per quel che riguarda il Nord, con quelli osservati nelle ultime 24 ore e che potranno dare origine a potenziali criticità. Questa fase di maltempo sarà accompagnata da un calo termico con temperature che scenderanno anche sotto la media nelle zone maggiormente bersagliate dalle precipitazioni. Al Sud e in Sicilia, invece, il tempo rimarrà più stabile e molto caldo, con temperature fino a 35-38 gradi. Nel fine settimana, in seguito all’allontanamento della perturbazione, il tempo diverrà più stabile e soleggiato, con eventuali precipitazioni molto più sporadiche. In questo contesto le temperature potranno rialzare anche al Nord, ma con valori vicini alla media, mentre al meridione e parte del Centro, pur con qualche oscillazione, continueranno a rimanere oltre la norma, in maniera più marcata al Sud e in Sicilia. Durante la prossima settimana il promontorio anticiclonico nord africano si espanderà più decisamente verso il Mediterraneo centrale determinando un ulteriore generale rialzo termico con un nuovo picco del caldo caratterizzato da temperature fin verso i 40 gradi e, probabilmente, anche oltre al meridione da metà settimana. Il Nord, invece, è molto probabile che verrà lambito da altri impulsi atlantici che potrebbero favorire condizioni di maggiore variabilità e temperature più contenute.

Previsioni meteo per venerdì 21 agosto

Rovesci e temporali sempre più diffusi e localmente intensi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, in graduale attenuazione dal pomeriggio al Nord-Ovest. Qualche pioggia o rovescio possibile nel corso della giornata anche su Marche, Campania e Sardegna. Tempo più stabile altrove, con schiarite anche ampie, più persistenti al Sud. Alla sera tendenza a un generale miglioramento, a parte ancora qualche precipitazione su Levante ligure, alta Toscana, Lazio, Lombardia orientale e Nord-Est. Temperature massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna, più sensibile al Nord e in Toscana con valori anche sotto la media; caldo ancora più intenso su medio Adriatico e regioni meridionali, con picchi massimi dai 35 ai 38 gradi. Venti ancora moderati dai quadranti meridionali.

Previsioni meteo per sabato 22 agosto

Tempo in generale miglioramento, con qualche annuvolamento in transito al Nord-Est e parte del Centro-Sud. Isolate piogge o brevi rovesci possibili in Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale, Dolomiti, medio e basso Lazio e, nel pomeriggio, anche sull’Appennino centro-meridionale. Temperature minime in calo al Centro-Nord; massime in leggera flessione sul medio Adriatico e al Sud, per lo più in rialzo altrove, con valori dai 26 ai 33 gradi e locali picchi di 34-37 gradi al meridione. Venti in indebolimento.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Agosto ore 14:35

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