Meteo, forte perturbazione in transito: rischio nubifragi

Prosegue questa fase piuttosto movimentata sul Mediterraneo e l’Italia a causa delle correnti perturbate atlantiche. In particolare, la nuova perturbazione (la n.8) che sta interessando il Centro-Nord e la Sardegna portando anche fenomeni di forte intensità, entro venerdì 18 ottobre si estenderà al resto del Paese entro venerdì. Il suo transito sarà molto lento, di conseguenza il maltempo proseguirà anche nel fine settimana, in maniera più marcata sabato, con tendenza a una graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata di domenica a partire dalle regioni settentrionali e occidentali dove ricomincerà a rinforzare l’alta pressione. L’inizio della prossima settimana si prospetta un po’ più stabile al Centro-Nord, mentre al Sud e sulle isole maggiori potrebbero insistere ancora piogge e rovesci in un contesto, comunque, di temperature che resteranno generalmente sopra la media. Da segnalare i possibili abbondanti accumuli di pioggia sul versante ionico, che i dati più aggiornati evidenziano fra sabato e martedì, in particolare in Calabria.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 18 ottobre



Molte nuvole in tutto il Paese, accompagnate da piogge sparse e intermittenti, anche sottoforma di rovesci o temporali. Tutte le regioni verranno interessate, seppur con delle pause, da fasi piovose più o meno significative. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in lieve calo al Centro-Sud. Ventoso per Scirocco soprattutto su Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia. Mari quasi tutti mossi o localmente molto mossi, eccetto il basso Tirreno orientale.

Previsioni meteo per sabato 19 ottobre

Qualche schiarita all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, molte nuvole nel resto d’Italia. Precipitazioni diffuse, a tratti moderate, in particolare al Nord-Est, nell’est della Lombardia, su gran parte del Centro-Sud e in Sicilia. Possibili fenomeni intensi, anche a carattere di rovescio o temporale, su alto Adriatico, Lazio e regioni meridionali. Alla sera estensione delle piogge anche alla Lombardia occidentale. Temperature in calo, eccetto le massime al Nord-Ovest. Ventoso al Centro-Sud e sui mari settentrionali.